Traian Băsescu deschide anul universitar constănţean

Traian Băsescu deschide anul universitar constănțean

Ştire online publicată Luni, 29 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele va participa, miercuri, 1 octombrie, la deschiderea noului an universitar de la Universitatea „Ovidius”, dar și-a exprimat dorința de a vizita și Universitatea Maritimă din Constanța (UMC). Conform unui comunicat remis redacției și semnat de rectorul UMC, prof. univ. dr. ing. Cornel Panait, cu o oră înaintea ceremoniei de deschidere, ce va avea loc miercuri, 1 octombrie, la ora 13,30, la baza nautică a universității (malul lacului Siutghiol), președintele va vizita sediul central al Universității Maritime Constanța. Această instituție are deja o tradiție de a organiza deschiderea noului an universitar la iarbă verde, unde se pre-gătesc grătare cu mici. Aproximativ 5.700 de studenți de la UMC încep, miercuri, un nou an universitar.