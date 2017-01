Tragedie: un elicopter s-a prăbuşit. Pilotul a murit, alţi trei pasageri, în stare gravă

Tragedie: un elicopter s-a prăbușit. Pilotul a murit, alți trei pasageri, în stare gravă

Un pilot a murit si trei pasageri au fost grav răniți sâmbătă într-un accident de elicopter în estul Indoneziei, au anunțat responsabili ai țării, grav afectată de o serie de accidente în transportul aerian, relatează Agerpres.Elicopterul Bell 206, care deservea compania Amur, s-a prăbușit în districtul Paniai (provincia Papua).Nu se știe deocamdată care sunt cauzele accidentului. Condițiile meteorologice erau normale in momentul in care a survenit accidentul.Pasagerii, care sunt intr-o stare critica, au fost transportati in orasul Nabire pentru a primi ingrijiri medicale, potrivit politiei.In Papua, regiune muntoasa, avioanele usoare sunt frecvent utilizate pentru transport. Terenul greu accesibil si vremea nefavorabila au provocat mai multe accidente in ultimii ani. Anul trecut, un avion al Trigana Air s-a prabusit in regiune pierzandu-si viata 54 de persoane. In decembrie 2015, un avion al companiei Air Asia s-a prabusit in Indonezia si 162 de persoane au murit, scrie realitatea.net