TRAGEDIE RUTIERĂ. 29 de copii morţi, după ce autobuzul în care se aflau s-a prăbuşit în râu

TRAGEDIE RUTIERĂ. 29 de copii morți, după ce autobuzul în care se aflau s-a prăbușit în râu

Ştire online publicată Duminică, 07 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

"Am pierdut 29 de elevi, doi membri ai personalului nostru și șoferul", a declarat Innocent Mushi, directorul școlii Lucky Vincent din Arusha. Doisprezece băieți și 17 fete au murit, a precizat el, vorbind despre o 'mare tragedie'Accidentul s-a produs sâmbătă dimineață. Autobuzul a ieșit de pe șosea și s-a prăbușit în râul Marera, în districtul Karatu.Elevii, aflați în ultimul an al primului ciclu, având vârste cuprinse între 12 și 14 ani, erau în drum spre examene, în vederea trecerii în ciclul școlar secundar.Președintele John Magufuli a transmis condoleanțe familiilor, conform Agerpres."Accidentul a distrus visul acestor copii care se pregăteau să servească țara. Este o durere imensă pentru familii și pentru întreaga națiune", a precizat șeful statului într-un comunicat.Tanzania, a doua cea mai mare economie din estul Africii, are o rețea de șosele foarte proastă, iar autobuzele rămân principala formă de transport public între orașe, potrivit Reuters.Peste 11.000 de persoane au murit în accidente rutiere în Tanzania între 2014 și 2016, conform statisticilor guvernului.