Tragedie în New York. O mamă şi patru copii au fost ucişi

Tragedie în New York. O mamă și patru copii au fost uciși

Ştire online publicată Luni, 28 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cinci persoane - o femeie și patru copii - au fost înjunghiate mortal, în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, într-un atac produs în cartierul Brooklyn, din New York, anunță poliția americană. Poliția a fost chemată la un bloc de locuințe, unde trei persoane erau deja moarte - un băiețel de 18 luni și două fete de șase, respectiv nouă ani, relatează ziarul The New York Daily News. O femeie în vârstă de 30 de ani și un băiat de opt ani au fost transportați în stare gravă la spital, dar medicii nu i-au putut salva. Victimele prezentau plăgi făcute prin înjunghiere, au precizat surse din cadrul poliției new-yorkeze. Un suspect a fost reținut.