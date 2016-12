"Tragedia aviatică din Ucraina ar fi putut fi evitată"

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

"Erau dovezi că aceste rachete sunt în zonă cu mai multe săptămâni înainte", a declarat sir Tim Clark. "Emirates nu știa despre acest lucru și cred că nici alții nu știau", a adăugat el. "Dacă am fi știut, probabil că am fi reacționat astfel încât am fi evitat complet spațiul aerian ucrainean, probabil la nivel de industrie", a declarat el, citat de BBC News Online.Clark a precizat însă că unele companii este posibil să fi știut, dar nu au împărtășit informația. Sir Tim a adăugat că toate companiile aeriene ar fi evitat zona periculoasă dacă ar fi știut acest lucru."Suntem îngrijorați că această informație ar fi fost deținută de unele companii ... și ar fi trebuit transmisă ... cel puțin industriei, organizației care reglementează industria. Înțelegem acum că unele companii știau de acest lucru și luaseră deja măsuri pentru a evita zona", a adăugat el.Avioanele au primit permisiunea de a survola zona atât timp cât mențin o altitudine ridicată, iar un raport publicat la începutul săptămânii subliniază că alte trei avioane de pasageri survolau aceeași zonă în același timp cu avionul malaysian.În prezent, îi revine fiecărei companii aeriene să decidă dacă survolează o zonă de război, pe baza informațiilor de la controlorii de trafic aerian și de la propriile guverne. Companiile nu sunt obligate să facă schimb de informații, scrie mediafax.ro,