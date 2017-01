Traficul de mărfuri din portul Constanţa a coborât la limita de avarie

Traficul de mărfuri din portul Constanța a coborât la limita de avarie

Danele portului Constanța sunt mai goale decât oricând. Ai fi tentat să crezi că portul a fost părăsit, dacă n-ai zări, ici-colo, câte o navă sub operare. Pădurea de macarale și poduri rulante a încremenit sub gerul crizei economice, iar apele acvatoriului tot mai rar sunt brăzdate de pilotine și remorcherele de manevră. Agricultura salvatoare De la sfârșitul anului trecut și până în prezent, traficul portuar a scăzut continuu. Ieri, în danele operative de la Constanța se aflau doar 24 de nave. Cele mai multe dintre ele încărcau sau descărcau loturi mici de mărfuri. Doar pe 6 nave se operau peste 10.000 tone de marfă. Pentru export se manipulau 184.341 tone de mărfuri, din care: 78.000 tone de porumb, 45.000 tone de fier vechi, 40.000 tone de minereu de fier, 14.236 tone de cherestea, 4.105 tone de mărfuri containerizate și 3.000 tone de uree. Importurile, însumând 38.241 tone erau reprezentate de: 26.802 tone de alumină, 3.800 tone de role de tablă, 3.060 tone de mărfuri containerizate, 2.090 tone de produse petroliere, 1.489 tone de banane și 1.000 tone de bitum. De asemenea, se încărcau 26.000 tone de porumb aflat în tranzit. Trăgând linie și adunând, rezultă că marfa operată în portul Constanța totaliza 248.582 tone, adică ceva mai puțin decât capacitatea unei nave de 250.000 tdw. Trebuie remarcat faptul că patru tipuri de mărfuri reprezintă 86,8% din întregul trafic; porumbul deține o pondere de 41,83%, fierul vechi – 18,1%, minereul de fier - 16,09%, iar alumina – 10,78%. Bugete pe ghicite Dacă prezentul este dramatic, viitorul nu le dă portuarilor motive de optimism. Doar 57 nave și-au anunțat sosirea în portul Constanța până la finele lui ianuarie 2009, iar cantitățile de mărfuri ce urmează a fi manipulate sunt tot mai mici. În această primă lună a anului, mulți dintre agenții economici portuari n-au ce să le dea de lucru docherilor și mecanizatorilor. Dar ce se va întâmpla în lunile următoare? Toată lumea ar vrea să cunoască răspunsul la această ghicitoare. Pentru a proiecta bugetul de venituri și cheltuieli pe 2009, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța așteaptă ca Organizația Patronală „Operatorul Portuar” să-i prezinte o estimare a traficului de mărfuri pe acest an. La rândul lor, operatorii portuari încearcă să obțină estimări din partea producătorilor români și străini, a importatorilor și exportatorilor. Până acum, prea puțini dintre cei implicați în acest lanț al comerțului exterior au fost în stare să pună o cifră pe hârtie. Tendința este să se amâne orice discuție pe această temă până în luna februarie. O țintă greu de atins Datele preliminare indică un trafic de 61.837.779 tone de mărfuri manipulate în 2008, în porturile românești de la Marea Neagră. „Sperăm că, în 2009, vom reuși să depășim 50.000.000 tone” – afirmă Gheorghe Iorov, directorul general adjunct al CNAPMC. După semnele din primele două săptămâni ale lui lunii ianuarie, chiar și această țintă pare greu de atins. Diminuarea cu 8 – 10% a fluxurilor de mărfuri va avea consecințe majore asupra cifrei de afaceri a companiilor portuare, asupra locurilor de muncă și veniturilor salariale ale lucrătorilor portuari. Municipiul Constanța și întregul județ vor avea de suferit. Multe afaceri care depind într-o măsură mai mare sau mai mică de port vor fi afectate, iar bugetele locale vor încasa mai puțini bani din taxe și impozite.