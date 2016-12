Tot mai mulţi români se sinucid, în Italia

Tot mai mulți români se sinucid, în Italia

Un deținut român aflat în arest preventiv pentru amenințare s-a sinucis într-un spital-penitenciar situat în apropiere de Bologna, în nordul Italiei, anunță surse citate de publicația italiană Il Resto del Carlino.Corpul neînsuflețit al românului de 28 de ani a fost găsit de un coleg care tocmai revenea în celulă.Personalul medical a încercat în zadar resuscitarea românului. Procurorii italieni anchetează circumstanțele producerii incidentului.Românul fusese reținut luni dimineață, sub acuzația de proferare de amenințări, iar justiția italiană aprobase plasarea sa în arest preventiv. Bărbatul finalizase în decembrie 2015 o altă pedeapsă cu închisoarea, care durase opt luni.Acesta nu este singurul caz petrecut în ultima perioadă.O româncă în vârstă de 36 de ani, dată dispărută la Roma, a fost găsită spânzurată sub un viaduct. Femeia s-a sinucis, dar deocamdată motivul gestului ei tragic nu a fost descoperit.Bianca G. lucra de mai mulți ani ca ospătar, într-un restaurant din Roma. Pe 26 ianuarie, după ce și-a dus fiica de trei ani la grădiniță, românca a dispărut fără urmă. A lăsat doar un bilet pentru partenerul ei de viață, Massimiliano, în care îi cerea să aibă grijă de fiica lor.„V-am iubit mereu, ai grijă de Chiara (fetița, n.red)”, scrisese ea.Imediat ce a descoperit mesajul, bărbatul a anunțat autoritățile, iar căutările au început. Din păcate, românca a fost găsită zilele trecute, spânzurată sub un viaduct, scrie gazetaromaneasca. com.Deocamdată, nimeni nu știe ce a împins-o pe Bianca să-și ia viața. Totuși, Massimiliano a explicat că în ultima perioadă femeia avusese mai multe probleme la serviciu, din cauza unor neînțelegeri cu șeful ei.