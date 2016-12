TONY SCOTT, regizorul filmului TOP GUN s-a sinucis

Luni, 20 August 2012.

Tony Scott, regizorul filmului "Top Gun", s-a sinucis în Los Angeles. Regizorul avea 68 de ani, scrie Realitatea.net. Tony Scott a fost un maestru al filmelor de acțiune și unul dintre cei mai consacrați regizori de la Hollywood. Anul acesta trebuia să producă “Numb3rs”, o dramă în asociere cu Paramount Network Television pentru CBS. Serialul a fost inspirat de evenimente reale.Ultimul său film – “Enemy of the State”, a fost o producție Touchstone Pictures. Din distribuție au făcut parte Will Smith și Gene Hackman, iar producția s fost asigurată de Jerry Bruckheimer. Filmul a devenit unul din marile succese ale anului 1998, mai scrie Realitatea.net. La începutul anului 1995, frații Scott au stimulat puternic industria filmului britanic cumpărând Studiourile Shepperton Studios din Vestul Londrei, unde au fost făcute mai bine de 600 de filme artistice.