Tonga, Samoa și Kiribati, primele care au trecut în noul an

Ştire online publicată Sâmbătă, 31 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Insulele din Pacific Tonga, Samoa și Kiribati sunt primele din lume care au trecut în noul an, informează sâmbătă BNO News.Potrivit EFE, noul an a fost întâmpinat cu focuri de artificii și alte evenimente de cei circa 400.000 de locuitori ai acestor teritorii.Tonga este ultimul stat care s-a alăturat grupului de națiuni care trec primele în noul an, schimbând fusul orar la 6 noiembrie.Pentru a șasea oară consecutiv locuitorii din Samoa s-au aflat printre primii din lume au trecut în noul an, după ce insula și-a schimbat fusul orar în 2011 într-un efort de a stimula economia și a dezvolta legăturile comerciale cu Australia și Noua Zeelandă.Numai 15 minute mai târziu, sâmbătă, la ora 10.15 GMT, Insulele Chatham din Noua Zeelandă și cei 600 de locuitori ai acestora au sărbătorit venirea lui 2017. La ora 11.00 GMT, Auckland va fi primul oraș din lume care va marca trecerea în noul an, alături de Fiji. La Auckland va avea loc un spectaculos foc de artificii la Sky Tower, o construcție de 328 de metri înălțime emblematică pentru oraș.La ora 13.00 GMT vor avea loc festivitățile de celebrare a noului an în Australia, cu spectaculoase focuri de artificii pe faimosul Harbour Bridge sau la opera din Sydney.