Tomescu&Co - audiaţi după mai bine de un an şi jumătate de la demararea procesului

În sfârșit!

Tomescu&Co - audiați după mai bine de un an și jumătate de la demararea procesului

Lucian Călimărea, Petrică To-mescu și Cristian Gherghișan, dar și Cristian Marian Gheorghiu au fost audiați, ieri, de judecătorii Tribunalului Constanța. După mai bine de un an și jumătate de când dosarul în care primii trei sunt judecați pentru tentativă de omor calificat a ajuns pe rolul instanței, Tribunalul a reușit, într-un final, audierea celor implicați. Tomescu a declarat în fața magistraților: „Cred că «Cristel» are ceva personal cu mine, căci orice i se întâmplă pe stradă, mă scoate pe mine vinovat”. El a mai spus că, în seara de 16 februarie 2007, s-a întâlnit cu Gherghișan și Călimărea și s-au dus la atelierul auto. „Eu am intrat înăuntru, unde m-am întâlnit cu «Cristel». Imediat cum m-a văzut, a început să mă înjure, apoi a scos un cuțit și m-a tăiat la mâna stângă“, a afirmat acuzatul. „Pentru a mă apăra, am apucat de jos un prag de ușă și l-am lovit pe «Cristel» peste picioare, mâini, dar nu în cap. El a fugit imediat, iar tot incidentul nu cred să fi durat mai mult de un minut“ - a continuat Tomescu. Inculpatul consideră că a acționat în legitimă apărare și, prin urmare, nu vrea să îi dea niciun ban lui „Cristel” cu titlu de despăgubiri morale. Cristian Gherghișan a spus că a fost luat dintr-un bar de către Tomescu, apoi s-au întâlnit cu Călimărea și au mers împreună la acel atelier, unde acesta din urmă voia să își comande o tapițerie pentru mașină. „Am rămas cam 20 de metri în spatele lui Tomescu și am stat de vorbă cu Călimărea. Când am ajuns la ușa atelierului, am auzit țipete dinăuntru, pe Tomescu strigând «stai», iar după un minut, Tomescu a ieșit și ne-a zis că a fost tăiat la mână de «Cristel». Nu am participat la scandal întrucât eram cercetat penal pentru o tâlhărie în acea perioadă și nu mai voiam alte probleme cu legea”, a declarat Gheorghiu. „Cristel” a afirmat că cei trei au tăbărât însă pe el și l-au bătut cu sălbăticie. „Călimărea mi-a tras cu o coadă de topor în cap, Tomescu mi-a înfipt un cuțit în spate și apoi m-a tăiat pe mâini, picioare și în cap, iar Gherghișan m-a lovit cu o toporișcă în tibie, în timp ce eram căzut la pământ!”, a povestit victima. Singurul care nu a vrut să dea nicio declarație a fost Lucian Călimărea. Instanța a acordat un nou termen de judecată, 11 martie, când vor începe audierile de martori.