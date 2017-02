Tom Jones are o relaţie cu Priscilla Presley

Tom Jones are o relație cu Priscilla Presley

09 Februarie 2017

Cântărețul galez Tom Jones, rămas văduv după moartea soției sale în 2016, are o relație cu Priscilla Presley, văduva cântărețului american Elvis Presley, informează News.ro.Artistul galez, în vârstă de 76 de ani, a fost devastat după moartea soției sale Linda, cu care a fost căsătorit timp de 59 de ani. Linda a murit din cauza unui cancer pe 10 aprilie 2016, însă, potrivit presei internaționale, Tom Jones și-a regăsit fericirea alături de Priscilla Presley, văduva lui Elvis Presley, cu care are o relație ce a început în urmă cu câteva săptămâni.”Tom a avut parte de un an foarte dificil după moartea Lindei, însă s-a bucurat de compania Priscillei. Au fost văzuți împreună în public în Hollywood și, deși relația lor se află la început, ei iau lucrurile pas cu pas și se bucură de fiecare zi”, a adăugat un prieten al cântărețului Tom Jones.Tom Jones a spus că Priscilla Presley, în vârstă de 71 de ani, este ”o doamnă minunată” și a recunoscut că apreciază compania ei.”Suntem prieteni de mult timp. Este o doamnă minunată. Ne plac serile noastre petrecute împreună în oraș”, a spus artistul galez.Purtătorul de cuvânt al cântărețului a adăugat: ”Priscilla Presley și Tom se cunosc de foarte mulți ani”.Anterior, Tom a recunoscut că moartea soției sale, Linda, a fost ”cel mai greu lucru” pe care a trebuit să îl facă în viață.”A fost foarte dificil, a fost cel mai greu lucru pe care a trebuit să îl fac în viața mea. Am fost căsătoriți timp de 59 de ani, ne știam de când eram copii. S-a întâmplat repede, a avut cancer. Eu mă aflam în Filipine când am primit acel apel telefonic, prin care am fost informat că boala ei era într-un stadiu terminal. A trebuit să opresc turneul. Am luat avionul și m-am întors în Los Angeles. A mai trăit o săptămână într-un spital din Los Angeles”, a dezvăluit starul galez.Tom Jones și Melinda ”Linda” Rose s-au căsătorit pe 2 martie 1957 pe când aveau amândoi vârsta de 16 ani. Fiul lor, Mark, s-a născut tot în 1957.În pofida reputației sale de afemeiat notoriu - presa a scris că artistul ar fi întreținut raporturi sexuale cu peste 2.000 de admiratoare -, Tom Jones a spus că mariajul lui cu Linda nu a fost niciodată în pericol și că soția lui a reprezentat ”cel mai important lucru” din viața lui.Priscilla Presley a fost căsătorită în perioada 1967 - 1973 cu ”regele muzicii rock'n'roll, Elvis Presley, cu care a avut o fiică, Lisa Marie, născută pe 1 februarie 1968. După divorțul din 1973, a avut mai multe relații de durată. Mai întâi, cu instructorul de karate Mike Stone, apoi o relație de șase ani cu actorul și modelul Mike Edwards. Cea mai lungă relație a ei, cu scenaristul și regizorul italian Marco Garibaldi, a durat 22 de ani și s-a încheiat în 2006. Cei doi au împreună un fiu, Navarone, născut pe 1 martie 1987. Apoi, Priscilla Presley a avut o relație cu Nigel Lythgoe între anii 2006 și 2009.