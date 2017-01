Toată lumea finanţează, toată lumea se distrează!

Toată lumea finanțează, toată lumea se distrează!

Dacă să alegi o finanțare pentru firmă este la fel de complicat ca alegerea unei bănci care să nu te pună pe drumuri două luni, doar că să îți aprobe un credit, prefer să aștept liniștit US Open, în sufragerie. Există zeci de oferte, de la stat, de la Uniunea Europeană, de la bănci (din țară și din străinătate), fie că e vorba de sprijin financiar direct sau de cofinanțare și garantare la accesarea unor programe de finanțare, suficient cât să îl bage în ceață și pe cel mai calculat manager. Un exemplu relevant este noua schemă de finanțare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), cu un buget de 40 milioane euro. Proiectul este sprijinit de Comisia Europeană, banii vin de la BERD, sunt aprobați de guvernul român, dar sunt acordați de două bănci comerciale, respectiv BCR și BRD, care gestionează câte 20 milioane euro fiecare. Schema este prezentată ca fiind o soluție integrată de finanțare, întrucât oferă credite de până la 500.000 euro, asistență tehnică gratuit și acordarea unui grant de până la 20% din valoarea împrumutului. Programul BERD pune astfel în umbră o mulțime de alte programe pentru IMM-uri, de la stat și de la UE. În plus, elimină din joc și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, prin stimulentul de 20% din împrumut. Unde ar fi atunci problema? În primul rând, categoriile beneficiarilor eligibili sunt extrem de exclusiviste. Pentru a putea accesa finanțările de 500.000 euro, IMM-urile trebuie să activeze în industria mobilei/lemnului, IT, textilă, alimentară, detergenților/cosmeticelor și pieselor de schimb/componentelor mecanice. De asemenea, firmele trebuie SĂ NU FIE aliniate la normele comunitare de protecția mediului și securitatea și sănătatea muncii. Pentru cei care ar fi vrut un credit clasic de investiții… ghinion. Cei care pot contracta acest credit trebuie să fie însă extrem de atenți. Fiecare din cele două bănci va aplica propriile condiții de creditare (criterii de selectare a clienților, moneda în care se face împrumutul, rata dobânzilor, perioada de grație, comisioane și penalizări). Singura condiție impusă de BERD este ca termenul de rambursare să nu fie mai mic de 18 luni. De asemenea, stimulentul de 20% din investiție se acordă doar proiectelor finalizate până la 31 octombrie 2009. Pentru depunerea dosarelor, termenul limită este 30 noiembrie 2009. Potrivit informațiilor de pe site-ul Oficiului Teritorial pentru IMM-uri și Cooperație (OTIMMC) Constanța, pașii pe care trebuie să îi urmeze întreprinzătorii interesați sunt următorii: 1. Contactați consultantul oficial al programului BERD, WS Atkins Consultants, care oferă asistență tehnică gratuită 2. Completați formularul de eligibilitate și scrisoarea de angajament către BERD 3. Alegeți banca, BCR sau BRD, de la care veți lua creditul 4. Definitivarea planului de investiții 5. Completarea cererii de creditare 6. Finalizarea investiției până la 31 octombrie 2009 7. Verificarea investiției de către specialiștii BERD 8. Primirea stimulentului de 20% din suma totală împrumutată