Tinimtex-ul schimbă prefixul

Prima ediție din acest an a Târgului Național de Îmbrăcăminte-Încălțăminte Tinimtex se desfășoară în perioada 13-17 februarie, în stațiunea Mamaia. Peste 400 de firme din toată țara vor expune cele mai noi colecții pe o suprafață de circa 10.000 metri pătrați, în 11 locații din Mamaia. „Am ajuns la ediția cu numărul 40, ceea ce este un record. Nu neapărat pentru organizatori, ci pentru firmele de profil, care cresc Tinimtexul de la o ediție la alta, în ciuda trendului descendent al industriei ușoare, care se menține de vreo 4-5 ani”, spune Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA), organizator al evenimentului, alături de Romexpo și Federația Patronatelor din Industria Ușoară (FEPAIUS). Ca de obicei, târgul se desfășoară în spațiile încălzite din prima jumătate a stațiunii Mamaia, complexul Azur fiind ultimul inclus în lista clasică de locații a Tinimtex-ului. „Cererea pentru spații este din ce în ce mai mare. Suntem limitați însă de numărul mic de locații disponibile, în special în perioadele reci. De asemenea, există și hotelieri care preferă să găzduiască o nuntă, în locul târgului, ceea ce limitează suprafața totală”, spune Cătălin Trifu, directorul departamentului de târguri și expoziții al „Romexpo”. La ediția cu numărul 40, 26% dintre participanți sunt din București, 10% din Constanța, 6% din Iași, 5% din Brașov și 4% din Satu Mare. „Veniturile secundare, atrase de târg pentru comunitatea locală, sunt foarte mari. Peste 360 de firme, cu câte 3-4 reprezentanți fiecare, plus toți comercianții care vin să încheie contracte, sunt cazați la hoteluri din Constanța și Mamaia. Adăugați și costurile pentru carburanți și mâncare/băutură și se ajunge la sume destul de mari. La ediția trecută, din estimările CCINA, a fost vorba de circa 300.000 euro”, mai spune Mihai Daraban. De altfel, veniturile secundare reprezintă un indicator de calcul a succesului unui târg, cel puțin în Uniunea Europeană. Statistici de la ultima ediție a Tinimtex r 65% din firme sunt producători iar 35% sunt importatori și distribuitori r 45% din firme au între 10 și 49 de angajați, 35% au sub 10 angajați iar 20% au între 50 și 249 de angajați r 52% dintre participanți sunt producători de confecții, 17% de încălțăminte, 12% de marochinărie iar 10% de tricotaje r 81% din firme își comercializează produsele pe piața internă, 18% desfac produsele și la intern și la extern și numai 1% din firme se ocupă exclusiv de exporturi Programul de vizitare a târgului 13-15 februarie: între orele 10-14, pentru reprezentații societăților comerciale și între orele 14-19 pentru publicul larg 16 februarie: 10-19 17 februarie: 10-14:30 Locații Tinimtex Parc, Azur, Aurora și Sirena – confecții textile pentru adulți Cleopatra – tricotaje, confecții copii Tenis Club Idu, Ovidiu și Victoria – încălțăminte, marochinărie Dacia – țesături, galanterie, pasmanterie, lenjerie de pat, bijuterii Perla – confecții din piele și blană