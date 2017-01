Tinerii, încurajaţi să facă testul pentru depistarea HIV/SIDA

Tinerii, încurajați să facă testul pentru depistarea HIV/SIDA

HIV nu se vede, dar există. Persoanele infectate nu prezintă simptome de boală, așa că singura modalitate de o depista este testarea. Fundația Baylor - Marea Neagră va derula, în acest an, în Constanța și Tulcea, o campanie de promovare a importanței testării HIV/SIDA. Voluntarii fundației vor împărți în cele două orașe peste 40.000 de prezervative, însoțite de mesaje care îndeamnă tinerii să facă testul HIV înainte de a avea relații sexuale cu un partener nou, pentru a preveni răspândirea virusului. Programul este derulat în colaborare cu organizația franceză „Dessine L’espoire”. „Campania se va numi «I love you positive or negative» și transmite mesajul unei vieți sexuale responsabile, indiferent de diagnosticul HIV. Ne dorim ca tinerii sa înțeleagă importanța testării HIV înainte de a avea relații sexuale cu un nou partener”, explică Ana Maria Schwaitzer, președintele fundației Baylor - Marea Neagră. Specialiștii vor să evidențieze importanța diagnosticării precoce și faptul că viața, inclusiv cea sexuală, există și după diagnosticarea cu HIV. Informații recente arată că un tânăr de 20 de ani care are acces la terapie antivirală (cum este și cazul României) poate trăi în medie încă 43 de ani. Tinerii voluntari de la Baylor au elaborat împreună cu fotografi profesioniști o serie de afișe cu mesaje care vor fi plasate în locații frecventate de tineri. De asemenea, au realizat și o serie de fotografii care vor apărea pe prezervative cu mesajul „joacă în siguranță”, sau „prezervativul = încredere”. Anul trecut, la Centrul de Testare Gratuită de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța s-au prezentat aproape 1.500 de persoane. 11 au fost diagnosticate cu HIV/SIDA. Specialiștii atrag atenția că poți fi infectat dacă ai avut contact sexual neprotejat cu o persoană purtătoare, îți injectezi droguri cu ace sau seringi folosite de o persoană infectată, instrumentarul medical, cel de cosmetică sau acul pentru tatuaj nu a fost sterilizat corespunzător, ai primit sânge de la un donator infectat sau intri în contact cu sângele unei persoane cu HIV/SIDA. Indiferent dacă vor să se testeze sau nu, constănțenii se pot adresa centrului din cadrul Policlinicii Spitalului Județean Constanța pentru a obține informații și consultanță despre infecția HIV/SIDA. Programul de lucru al cabinetului este luni, orele 8.00 - 12.00, miercuri, orele 12.00 - 17.00, și joi, ore-le 9.00 - 15.00.