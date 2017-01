Tinerii „demarează” afaceri cu maşini de pe vremea bunicilor

Tinerii „demarează” afaceri cu mașini de pe vremea bunicilor

Într-o lume în care resursele de petrol sunt pe sfârșite și prețurile carburanților cresc de la o oră la alta, un număr restrâns (raportat la populația totală a planetei) de nostalgici continuă să conducă mașini clasice. În ciuda tuturor dezavantajelor, plăcerea de a ști că ai sub capotă un monstru pe post de motor, care înghite la suta de kilometri benzină cât zece hibrizi japonezi la un loc și care nu dă nici doi eurocenți pe poluarea mediului, este de neînlocuit. Pasiunea pentru mașinile care au făcut senzație în urmă cu 30 – 40 de ani te face să uiți că reviziile și reparațiile te costă de la 2.000 lei în sus, că faci plinul la fiecare două zile și că piesele de schimb nu le găsești decât la magazine din străinătate, la prețuri extrem de mari, însă direct proporționale cu raritatea lor. De la aceeași pasiune a pornit și afacerea lui Costin, un tânăr de 26 de ani din Constanța, care a pus bazele unui atelier de reparații și modificări pentru mașini clasice. Prima sa mașină clasică a fost un Porsche 931, realizat în anii ’80, pe care plătit 2.000 euro și în care a investit de-a lungul timpului cam încă 2.000 euro, în principal pentru piese de schimb, straturi noi de vopsea și revizii. „Cu piesele de schimb este mai greu. Pentru români, singura opțiune viabilă este să găsească un magazin on-line, care să aibă pe stoc piesele respective. Aceste shop-uri sunt destul de greu de găsit, întrucât nu prea își fac reclamă și funcționează pe principiul clientelei fidele. Adică cineva cumpără, spune și altora și tot așa”, spune tânărul. Împreună cu un prieten pasionat de mecanică auto, constănțeanul a început să sondeze piața locală și să vadă cât de bine s-ar integra un atelier de reparații pentru mașinile clasice. Desigur, și la malul mării grupul colecționarilor este restrâns, motiv pentru care service-ul lor nu se va limita numai la mașinile clasice. Însă relațiile pe care și le-au făcut în cluburile de colecționari din străinătate îi vor ajuta să găsească rapid piese și accesorii pentru mașinile clienților. Deocamdată, au început amenajarea spațiului și achiziția de scule profesionale. „Fiind prima afacere, am vrea să iasă bine. Nu ne grăbim deloc. Am participat și vom merge în continuare la diferite traininguri. Spre sfârșitul anului, vom încerca să obținem bani prin START. În total, am avea nevoie de circa 20.000 euro, pentru a începe afacerea”, încheie managerul. Cei care vor să își cumpere un bolid clasic trebuie să știe că prețurile nu sunt mici deloc, când vine vorba de modele rare, ieșite de mult din producție și restaurate. Spre exemplu, un Dodge Charger Hardtop Coupe din 1966, cu motor de 6.700 cmc pe benzină, care dezvoltă 430 CP, costă în jur de 38.000 euro. Deși are peste 130.000 Km la bord, mașina este restaurată complet și are reviziile la zi. Un Ford Mustang din 1967, cu un motor de 3.300 cmc (120 CP), costă în jur de 15.500 euro, în timp ce un Mustang Fastback din 1965, cu un motor de 4.700 cmc (225 CP), pe benzină, costă circa 32.000 euro. Prețurile variază considerabil, în funcție de starea mașinii, de kilometrii parcurși și de îmbunătățirile făcute.