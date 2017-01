Timoşenko refuză ampla coaliţie propusă de Iuşcenko

Timoșenko refuză ampla coaliție propusă de Iușcenko

Ştire online publicată Joi, 04 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele ucrainean Viktor Iușcenko a cerut, ieri, formarea unei ample coaliții între forțele prooc-cidentale și cele proruse, după alegerile legislative anticipate de duminică, dar această propunere a fost respinsă de fosta sa aliată Iulia Timoșenko, transmite AFP. „Însărcinez Partidul Regiunilor (prorus), Blocul Iulia Timoșenko și Ucraina Noastră (prooccidental), dar și pe ceilalți câștigători ai alegerilor să înceapă negocieri preliminare pentru formarea unei majorități parlamentare și a unui guvern", a spus Iușcenko într-o declarație transmisă în direct la televiziune. „Nu am decât un obiectiv: Ucraina trebuie să iasă unită din aceste alegeri", a adăugat el. Premierul ucrainean prorus Viktor Ianukovici a salutat propunerea președintelui prooccidental Viktor Iușcenko de formare a unei ample coaliții, care să includă ambele tabere, a anunțat agenția Interfax. „Viktor Ianukovici susține propunerea exprimată de președinte în declarația sa despre formarea unei coaliții parlamentare", a anunțat serviciul de presă al premierului, citat de Interfax. Însă Iulia Timoșenko, simbol al Revoluției Portocalii din Ucraina, a respins propunerea președintelui. „În cazul formării unei coaliții între Ucraina Noastră și Partidul Regiunilor, noi vom rămâne în opoziție", a declarat Timoșenko, într-o declarație publicată pe site-ul său oficial. Declarația lui Iușcenko intervine în momentul în care victoria taberei prooccidentale la alegerile legislative pare a fi decisă, iar analiștii preconizau formarea unui guvern prooccidental cu Iulia Timoșenko în funcția de premier. După numărarea a 99,02 % din buletinele de vot, Blocul Iulia Timoșenko (30,78%) și partidul prezidențial Ucraina Noastră (14,20%) - Autoapărarea populară ar obține împreună 44,98 % din voturi. Partidul Regiunilor al premierului prorus Viktor Ianukovici a obținut 34,28% din voturi și poate conta pe comuniști (5,38), aliații din guvernul în exercițiu, pentru a obține un total de 39,66%. Chiar dacă se aliază cu Blocul Litvin (3,96%), care are o orientare incertă, prorușii ar ajunge la 43,64%, mai puțin decât tabăra portocalie.