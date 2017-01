Ţigările şi alcoolul, cauze ale tumorilor orale

Țigările și alcoolul, cauze ale tumorilor orale

Tumorile orale necesită un diagnostic corect și un tratament adecvat, instituit cu cât mai precoce, cu atât mai eficient. Un studiu efectuat recent arată că 50 la sută dintre pacienții care au cancer oral au decedat ca rezultat al acestei maladii în cinci ani. Medicii stomatologi sunt implicați în lupta împotriva acestei boli și trebuie să stabilească un diagnostic precoce. Medicii stomatologi sunt primii care pot sesiza orice abatere de la normal a mucoasei bucale, dar și a pielii din regiunea aparatului dento-maxilar. „Asocierea fumatului cu un consum de alcool ridicat este, poate, cea mai în măsură să provoace cancer oral”, a declarat medicul stomatolog Ștefan Cernega. 90 la sută din bolnavii de cancer au declarat că fumează și consumă alcool. Progresul leziunilor bucale este lent Leucoplazia, cea mai comună formă de leziune premalignă se prezintă ca o pată albă translucidă, care-și poate modifica culoarea în alb cenușiu. Are o suprafață omogenă sau poate fi brăzdată de fisuri de dimensiuni variabile. Leucoplazia este bine delimitată de mucoasa înconjurătoare. Poate apărea în asociere cu eroziuni și ulcerații. În aceste situații, poartă numele de leucoplazie pătată și are un aspect verucos. Potrivit specialistului, „Formele de leucoplazie prezintă un risc mai mare de transformare malignă. Trecerea dintr-o formă clinică în alta nu este necesar să se producă, dar trebuie observată la timp”. Când o leziune omogenă se transformă în una granulomatoasă, trebuie efectuată o nouă biopsie. „Potențialul leucoplaziei de a se transforma în malign este foarte crescut”, declară stomatologul. Există un comportament bine definit al leucoplaziei în funcție de localizare. „Risc crescut de malignizare îl au leziunile situate la nivelul planșeului bucal - sub limbă, la nivelul feței ventrale al limbii - pe limbă”, ne explică Ștefan Cernega. Progresul leziunii este lent. Leucoplazia păroasă este o formă de leucoplazie pe marginea limbii. Originea acestui tip de leucoplazie este virală. Medicul ne explică: „Este important să o recunoaștem deoarece este prezentă în procente mari la pacienții HIV pozitivi”. Potențialul malign al leziunii albe poate fi apreciat în funcție de ca-racteristicile sale clinice și locali-zarea lor în zonele de maxim risc. Cauzele eritoplaziei sunt necunoscute Eritoplazia este o modificare a mucoasei de cauză necunoscută. „Este caracterizată ca o pată sau placă roșie, cu suprafața catifelată. Localizarea cea mai frecventă este planșeul bucal, palatul moale și mucoasa obrajilor”, ne explică stomatologul. Prezintă un risc mare de malignizare. În absența unui diagnostic precoce și al unui tratament adecvat, eritoplazia poate evolua către cancer. Fazele precursoare ale carcinomu-lui de mucoasă sunt leucoplazia, eritoplazia și ulcerațiile rebele după șapte-zece zile de tratament. „Orice ulcerație cronică a mucoasei orale sau a vălului palatin trebuie totdeauna considerată o leziune cu potențial de degenerare, de cancerizare”, precizează specialistul. Cancerul de limbă, cea mai comună formă de cancer oral Cancerul de buză are o rată de creștere mai mică decât alte leziuni. Se prezintă ca o ulcerație cronică acoperită sau nu de cruste. Extinderea se observă în stadii târzii. Cancerul de limbă este cea mai comună formă de cancer oral. Pacienții prezintă ulcerații asimptomatice sau leziuni eritro-leucoplazice, cu localizări, de obicei, la nivelul marginal al limbii, cu extindere înspre fundul gâtului. Nu doare, în fază incipientă, se întărește la palpare și are margini proeminente. Durerea și greutatea de înghițire apar tardiv. Cancerul de bază de limbă este mai greu de depistat din cauza lipsei unui instrumentar endoscopic de examinare. Carcinomul planșeului bucal este a doua formă de carcinom ca frecvență de la nivelul mucoasei bucale. După diagnosticarea cu certitudine a cancerului, stomatologul poate colabora sau nu cu un specialist.