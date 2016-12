The Sun: "Copii români, plătiţi mizerabil pentru a asambla jucării Kinder"

The Sun: "Copii români, plătiți mizerabil pentru a asambla jucării Kinder"

Ştire online publicată Miercuri, 23 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Jurnaliștii The Sun susțin că familiile sărace de români muncesc până la 13 ore pe zi în propriile locuințe pentru a asambla jucăriile mici de plastic, care se găsesc în interiorul ouălor Kinder.Copii români cu vârste de doar șase ani participă la această muncă extenuantă în schimbul unei plăți modice, echivalentă cu doar 22 de penny pe oră. Părintele unor copii implicați în asamblarea de jucării a declarat că este vorba de o muncă de sclavi, potrivit news.ro.Pentru fiecare 1.000 de ouă asamblate, o familie primește în jur de 20 de lei, echivalentul a doar 3.77 de lire sterline.Produsele sunt ulterior transportate la fabrica Ferrero din localitatea Carei. Intermediarii vând ouăle asamblate în schimbul a 80 de penny pe bucată.„Dacă directorii de la Ferrero ar ști se ce întâmplă în România, probabil că ar avea un atac de cord. Compania nu primește ce a plătit, iar intermediarii câștigă o avere pentru munca unor oameni, care sunt tratați ca sclavi”, a declarat o sursă anonimă din interiorul companiei Ferrero.Familia Jurj este implicată în proces. La asamblarea ouălor Kinder participă Timea (30 de ani), alături de soțul ei Christian (41 de ani), precum și de copiii Patrick (11 ani) și Hannah (6 ani).„Este muncă de sclavi, dar ce am putea să facem altceva, nu avem nicio oportunitate. Atunci când vezi modul în care trăim aici, trebuie să înțelegeți de ce este visul nostru să mergem în Marea Britanie”, a declarat Christian Jurj, pentru The Sun.Se pare că familia primește ouăle și jucăriile de plastic de la firma Prolegic, care este subcontractată de către Romexa SA.Reprezentanții Romexa SA au declarat că nu aveau nicio idee că firma subcontractată trimitea ouăle pentru asamblare în locuințele unor familii sărace.