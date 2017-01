"The Interview", difuzat în Statele Unite ale Americii

Ştire online publicată Joi, 25 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Studiourile Sony au anunțat, miercuri, că "The Interview", comedia despre liderul nord-coreean Kim Jong-un, va fi distribuită online și pe platforme video-on-demand (VoD), după ce a făcut publică decizia de a lansa filmul în peste 200 de cinematografe din SUA, începând cu prima zi de Crăciun. "The Interview" va fi disponibil începând de miercuri seară pe platforme precum Youtube, Google Play, Xbox și pe site-ul Sony Seetheinterview.com, informează The Guardian."A fost dintotdeauna intenția Sony de a avea o platformă națională pentru distribuirea acestui film", a declarat Michael Lynton, președintele și CEO al Sony's Entertainment.Sony a anulat lansarea lungmetrajului după ce a primit amenințări privind securitatea celor care ar fi mers să vizioneze comedia.