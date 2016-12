The Economist le urează românilor şi bulgarilor „Bun venit!“ în Marea Britanie

The Economist le urează românilor și bulgarilor „Bun venit!“ în Marea Britanie

Ştire online publicată Vineri, 20 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Publicația britanică The Economist îi invită pe români și pe bulgari, cărora li se adresează în mod direct într-o scrisoare deschisă din partea ziarului, să vină să muncească în Marea Britanie, amintindu-le că de la 1 ianuarie sunt liberi să meargă oriunde în Uniunea Europeană.În această scrisoare, The Economist le amintește totodată liderilor britanici, „care par că au uitat acest lucru”, că Londra a exercitat presiuni ca România să adere la UE, „știind că într-o zi veți ajunge în pragul ușii noastre”.„Ziarele din Marea Britanie sunt pline de materiale despre sărăcia, infracționalitatea și foamea voastră de ajutoare sociale. Politicienii ei denunță regulile libertății de circulație care vă vor permite să veniți aici și se grăbesc să vă înăsprească accesul la ajutoare. Populația sa vă este mai ostilă decât germanilor sau francezilor: aproape jumătate din britanici cred că Guvernul lor ar trebui să vă interzică accesul în țară, chiar dacă este împotriva legii să facă acest lucru”, scrie prestigioasa publicație britanică, adăugând că „s-ar putea, după toate aceste lucruri, să vă fi făcut impresia că nu sunteți bineveniți”.La început va fi dificil, însă istoria numeroaselor valuri de imigranți arată că, nu peste mult timp, românii se vor integra în societatea britanică, subliniază publicația.„Nu este vina voastră că cei mai mulți dintre concetățenii noștri nu vă vor. Parțial, problema o constituie polonezii”, continuă ziarul, care amintește episodul migrării polonezilor.„Dar dacă liderii noștri s-au înșelat în urmă cu un deceniu cu privire la numărul polonezilor și altor est-europeni care aveau să vină în Marea Britanie, ei se înșală și mai mult acum, în privința consecințelor”, scrie The Economist, care respinge afirmațiile politicienilor potrivit cărora imigranții sunt „o povară asupra serviciilor publice, deja afectate de austeritate”.Publicația contraargumentează, în continuare, relevând că imigranții, fiind tineri și în putere, nu folosesc serviciile publice prea mult, contribuie la buget cu mai mult decât beneficiază ca ajutoare și servicii și salvează școlile și spitalele de la tăieri bugetare. „Ei ne cresc economia, dacă semănați chiar și pe departe cu ei, veți reprezenta un boom economic pentru Marea Britanie”, apreciază ziarul.The Economist le spune românilor că, „din păcate”, sondajele nu mint cu privire la faptul că doar „puțin vă vor aici”, atrăgându-le atenția celor care cerșesc sau fură că vor ajunge subiect de ziar, dar apreciind că, în acest fel straniu, de fapt îi ajută.