Texas. Doi morţi şi zeci de răniţi, după ce un şofer a intrat cu maşina într-o mulţime

Texas. Doi morți și zeci de răniți, după ce un șofer a intrat cu mașina într-o mulțime

Ştire online publicată Vineri, 14 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Doi oameni au murit și cel puțin 20 au ajuns la spital după ce un șofer a intrat cu mașina într-o mulțime, la un festival de muzică din statul american Texas.Martorii susțin că autovehiculul a dărâmat gardurile de siguranță și a lovit în plin persoanele care luau parte la un concert din cadrul tradiționalului festival "South by South-West", ce are loc în fiecare an în orașul texan Austin. Potrivit CBS News, șapte dintre răniți sunt în stare critică.Șoferul vinovat a fost reținut de către autoritățile americane, dar acestea încă nu pot explica motivul pentru care acesta a lovit mulțimea. Trupa ce concerta pe scenă în momentul tragediei și-a anulat spectacolul, în semn de respect față de victime, scrie realitatea.net.