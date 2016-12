Testul pentru depistarea menopauzei, disponibil în Constanţa

Maxima zilei: „Un dram de prevenție e mai bun decât un kilogram de medicație“.

Testul pentru depistarea menopauzei, disponibil în Constanța

Testul pentru depistarea menopauzei este o metodă confortabilă de diagnosticare a simptomelor perimenopauzei și a menopauzei. Este recomandat femeilor care au avut recent cicluri neregulate, bufeuri de căldură, apetit sexual scăzut, insomnii. Prețul testului este de 33 de lei în depozit, plus taxele de transport și adaosul farmaciilor. O metodă simplă și accesibilă pentru diagnosticarea premenopauzei și menopauzei a devenit disponibilă și în Constanța. Este vorba despre un test rapid, asemănător celui de sarcină, care poate fi făcut acasă, în orice moment al zilei, pe baza unei mici cantități de urină. Testul este recomandat femeilor care au avut cicluri neregulate, bufeuri, insomnii, oboseală, lipsa plăcerii sexuale, stări de iritație. Testul detectează hormonul specific menopauzei În doar trei minute, testul detectează hormonul specific menopauzei, numit FSH, din urină, la un nivel de peste 25mlU/ml cu o precizie de 99,99%. Dacă valoarea acestui hormon prezent în urină este mai mare decât cea normală, testul poate indica debutul menopauzei. „Se deschide plicul, se scoate testul, după ce puneți urină pe porțiunea indicată țineți testul cu zona absorbantă în jos cinci-zece secunde, apoi așteptați trei minute. Dacă apar două linii roz în dreptul literelor T și C în-seamnă că sunteți la menopauză, dacă liniuța apare doar în dreptul literei C, nu”, ne-a explicat farmacistul. Părerile specialiștilor despre acest test sunt însă împărțite. Unii susțin că rezultatul testului trebuie interpretat în funcție de vârsta, antecedentele medicale și simptomele pacientei. „Nici nu am auzit de așa ceva. Menopauza este o stare fiziologică. Adolescența poate fi depistată prin vreun test?”, susține Tudor Ionescu, medic ginecolog. Testul este o alternativă mai ieftină și mai confortabilă de diagnosticare a simptomelor perimenopauzei și menopauzei, în comparație cu analizele de sânge sau ecografia endovaginală. Are o acuratețe mare, este ușor de folosit și rapid. 33 de lei pentru test Testul poate fi făcut în condițiile în care menstruația întârzie una-două luni, dar, indiferent de rezultat, femeia trebuie să se prezinte zilele următoare la medic. Astfel, pacienta beneficiază de diagnostic cert și tratament adecvat în timp util. Vârsta medie la care debutează menopauza este 50 de ani. Nicio farmacie din Constanța nu are în acest moment testul, însă, de vineri, el este disponibil și în unitățile de la noi din oraș. Prețul testului pentru depistarea menopauzei este 33 de lei, la care se adaugă taxa de transport și adaosul farmaciei.