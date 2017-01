Testele H5N1 au confirmat existenţa gripei aviare în Cehia

Testele H5N1 au confirmat existența gripei aviare în Cehia

Testele au confirmat existența virusului H5N1 al gripei aviare la alte două ferme de păsări în estul Cehiei, a informat Autoritatea veterinară (SVS), ieri, relatează Reuters. Virusul a fost descoperit la două ferme care au aproximativ 71.000 de păsări, acesta fiind al patrulea focar de gripă aviară din Cehia. Veterinarii se pregătesc pentru eliminarea păsărilor de la aceste ferme, a declarat purtătorul de cuvânt Josef Duben. „Este virusul H5N1, ne-am așteptat la acest lucru și am luat măsurile standard de protecție", a adăugat el. Cehia a descoperit primul focar de gripă aviară la o fermă de curcani în estul țării în luna iunie. Peste 30 de țări au descoperit focare de gripă aviară în ultimul an, majoritatea la păsări sălbatice. De la sfârșitul lunii iunie, Germania a descoperit virusul H5N1 la câteva zeci de păsări sălbatice și la o gâscă. Pe plan mondial, H5N1 a ucis aproximativ 200 de persoane din peste 300 de cazuri raportate, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Niciuna dintre aceste victime nu provenea din Europa.