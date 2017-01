Teroristul arestat la Glasgow avea legături cu Al-Qaida

Ştire online publicată Miercuri, 11 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Date informatice descoperite la domiciliul lui Kafeel Ahmed, șoferul mașinii care s-a izbit de intrarea în terminalul aeroportului din Glasgow, arată că au fost trimise mesaje către membri al-Qaida, a informat, marți, cotidianul Times of India, relatează AFP. Cele trei CD-uri și discheta confiscate de la domiciliul lui Kafeel Ahmed din Bangalore, în sudul Indiei, conțin dovezi ale comuni-cării cu membri ai rețelei lui Osama Ben Laden, dar și înregistrări video cu acesta, potrivit cotidianului. Datele includ și discursuri ale lui ben Laden, dar și propagandă antiamericană și antibritanică, a informat cotidianul, care a citat documente confiscate. Kafeel Ahmed, în vârstă de 27 de ani, este îngrijit la un spital britanic în urma atentatului eșuat. El conducea mașina cu care s-a izbit de terminalul aeroportului din Glasgow, la 30 iunie. El a fost văzut când s-a stropit cu benzină înainte de a fi arestat. Cotidianul Times of India informase recent că Ahmed este inginer în aeronautică. Potrivit altor surse, el ar fi medic. Times of India a citat și transcriptul de la in-terogarea mamei lui Kafeel Ahmed, care spune că era la curent cu „tendințele fanatice" ale fiului ei. „Îl suspectam că este pe o cale greșită, dar n-am avut nicio idee despre ce pregătea", le-a spus anchetatorilor Zakia Ahmed, pensionară. Mama lui a declarat că a încercat să-l convingă pe fiul ei să nu meargă în Marea Britanie la 5 mai.