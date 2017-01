La Policlinica nr. 2 Constanța,

Terapie cu frig

Baza de balneofizioterapie din cadrul Policlinicii nr. 2 Constanța a ajuns o ruină. Aparatura este veche și nu s-a mai schimbat de peste douăzeci de ani, de când s-a deschis secția, căzile sunt ruginite, iar apa se pierde printre crăpături. Iarna este atât de frig, încât pacienții se plâng că pleacă mai bolnavi decât atunci când au venit la tratament. Mai mult decât atât, sunt instalații care nu au funcționat niciodată, așa cum este cazul aparatului de la saună, sau care nu se mai pot folosi de peste un deceniu, cum se întâmplă cu dușul scoțian. Alte proceduri se fac doar vara, pentru că în bază este foarte frig. Terapii de… sezon Secția de balneofizioterapie funcționează din anul 1985. Cadrele medicale spun că, la vremea respectivă, era o bază de tratament modernă, cu mare căutare. Baza era dotată inclusiv cu saună, care, spune medicii, n-a funcționat niciodată. Sauna este aproape amenajată. Prin geamul camerei am putut zări pereții care sunt îmbrăcați în lemn, câteva suluri de burete. Toți dau din cap. „Au încercat să aducă un aparat, dar au renunțat“, ne mărturisesc cadrele medicale. Nu este singura procedură pe care pacienții nu o pot efectua. Dușul scoțian nu mai funcționează nici el demult. Nimeni nu-și mai amintește de când. „E un duș cu apă sub presiune: unul cu apă caldă, altul cu apă rece. Este bun inclusiv la celulită“, ne mărturisesc medicii. Acum, toată instalația ruginește. Din când în când, femeia de serviciu mai șterge de praf instalația care nu mai folosește la nimic. Tot la piese de muzeu a ajuns și aparatura de hidroterapie. Cum nu sunt condiții, băile din plante, dușul subacval și dușul pentru masaj sunt proceduri doar de … vară. În sălile unde acestea sunt montate este foarte frig. Este ciudat, atâta timp cât persoanele bolnave de reumatism au nevoie de aceste proceduri în anotimpul friguros, atunci când durerile se acutizează. Jumătate din aparatură este defectă Cadrele medicale spun că în această iarnă au avut mari probleme cu agentul termic, iar caloriferele nu au dat niciodată suficientă căldură. Așa se face că, în mai multe cabinete, căldura venea de la reșouri. Cel mai frig este la începutul săptămânii. Vineri după amiaza, caloriferele se închid, iar luni e groaznic de firg. De abia marți se mai dezmorțesc. Și în aceste condiții, zilnic, peste 100 de pacienți se adresează bazei de balneofizioterapie pentru a-și recăpăta sănătatea. Un bărbat venise pentru a șaptea procedură de curent alternativ care să-i rezolve problemele de gonartroză. Din cele patru aparate care acționează pe bază de curent cu impuls, funcționează numai două. „Și astea de-abia merg. Pacienții sunt nemulțumiți și pe bună dreptate. Sunt nevoiți să aștepte pe hol. Ne-ar trebui patru-cinci astfel de aparate“, ne spune cadrul medical. Băi galvanice în căzi ruginite Cele două instalații în care pacienții sunt așteptați pentru a-și face băi galvanice sunt într-o stare avansată de degradare. Căzile unde pacienții efectuează proceduri de masaj la mâini și picioare sunt ruginite, iar pe alocuri vopseaua este coșcovită. Apa se scurge prin toate încheieturile vanelor și îți piere pofta de a mai face tratament în astfel de condiții. Nici pereții nu au văzut demult un strat de var. Mai mult decât atât, zidurile sunt plini de igrasie date fiind condițiile din sală unde se degajă mult abur. Policlinica 2 este secție exterioară a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Cadrele medicale spun că nu de puține ori au solicitat înlocuirea aparaturii vechi, însă rugămințile lor nu au avut ecou.