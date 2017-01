Tentativă de monopol PSD pe difuzarea presei în Constanţa

Tentativă de monopol PSD pe difuzarea presei în Constanța

Hotărârea Consiliului Local Municipal Constanța (HCLM) numărul 784 a fost promovată pe șest, în ordinea de zi suplimentară a ultimei ședințe din anul 2008, cu doar câteva zile înainte de Crăciun (17 decembrie). Consilierii nu au primit decât la fața locului hotărârea, fără niciun referat care să motiveze și să explice prevederile celor trei articole. Este vorba despre aprobarea „planului de amplasare a punctelor de desfacere a presei la nivelul municipiului Constanța”, hotărârea fiind însoțită de o hartă pe care sunt evidențiate - surpriză! (sau nu…) - doar punctele de difuzare a presei ale „Telegrafului” și alte amplasamente, deocamdată libere. Chioșcurile „Cuget Liber” și „Rodipet” au dispărut din planurile primăriei. Cum ultimul punct al hotărârii prevede comunicarea acestui act „TUTUROR CELOR INTERESAȚI”, societatea „Cuget Liber”, în calitatea sa de difuzor de presă, a așteptat vești. Pe care nu le-a primit. Liberalul Victor Manea a sesizat eliminarea chioșcurilor „Cuget Liber” și „Rodipet” din peisaj Ieri, pe ordinea de zi a ședinței CLM a apărut o modificare a Hotărârii 784 - care înlocuiește forma juridică prin care pot fi folosite terenurile respective, din închiriere, în concesiune - fără vreo referire la planul de amplasare. Consilierul municipal Victor Manea a obiectat la acest punct de pe ordinea de zi, sesizând plenului ceea ce nu fusese vizibil în ședința anterioară, și anume lipsa punctelor de difuzare a presei aparținând Cugetului Liber și Rodipetului. Răspunzând obiecției, Cristina Stamat, șefa serviciului Urbanism din Primăria Constanța, a spus că, dacă nu sunt în plan, înseamnă că amplasamentele respective nu corespund din punct de vedere urbanistic. Am întrebat-o, ulterior, pe Cristina Stamat ce specialist în urbanism a conceput acest plan, pentru a-l contacta, dar ne-a spus că nu își amintește și că ne va da această informație dacă o căutăm telefonic mai târziu. Am sunat-o pe telefonul mobil, dar nu a răspuns… Consilierii liberali Victor Manea, Constantin Matei și Ovidiu Cupșa nu s-au arătat convinși de explicații și au votat împotriva hotărârii, ceea ce nu a contat însă în fața largii majorități PSD - PD-L. „Măi, femeie, nu știu nimic!”, se stropși inițiatorul hotărârii, Radu Mazăre L-am întrebat pe primarul Radu Mazăre, inițiatorul Hotărârii 784/2008, de ce au fost eliminate din plan punctele de difuzare a presei ale societăților care reprezintă o concurență pentru „Telegraf”. Surprinzător, cel care a inițiat hotărârea ne-a spus că nu știe nimic despre ea și că nu a participat la ședința cu pricina, fiind plecat în capitală pentru a-l sprijini pe Nemirschi să devină ministru. I-am semnalat faptul că această hotărâre este, după toate informațiile pe care le deținem, o încercare de a monopoliza difuzarea presei pe municipiul Constanța, dar a ținut-o morțiș că nu știe nimic: „Nu pot să vă răspund pentru că nu știu de hotărâre. Impresia dumneavoastră poate să fie justificată sau poate să nu fie justificată”. I-am semnalat primarului și faptul că, numărându-se printre „CEI INTERESAȚI”, societatea „Cuget Liber” nu a primit totuși hotărârea și nici nu a fost consultată la alcătuirea acestui plan de amplasare care o privește direct. Enervat, până la urmă, de insistența pentru obținerea unui răspuns de la edilul fără știrea căruia nu mișcă nimic în Constanța, Mazăre s-a stropșit: „Măi, femeie, nu știu nimic!”. Nici viceprimarul Gabi Stan „nu știa nimic”, dar o spunea cu veselie și ne-a menționat, în context, larga majoritate pe care o are PSD în municipiul Constanța. Am obținut de la primar, și apoi de la noul viceprimar, Decebal Făgădău, promisiunea că vor studia problema și ne vor da informațiile pe care le-am solicitat. Cititori condamnați la „Telegraf” Societatea „Cuget Liber” este editorul ziarului cu același nume și difuzează toate titlurile din peisajul presei constănțene și naționale. Pe teritoriul municipiului Constanța, „Cuget Liber” are în concesiune 28 de amplasamente pentru chioșcuri de difuzare a presei, pe când „Telegraful” are circa 60 de chioșcuri și mult mai multe tarabe pentru difuzarea presei. Disproporția este vizibilă și creează din start un handicap, dar se știe că cine-mparte… Noul plan prevede amplasarea de construcții noi, 40 la număr, cu dotări sanitare proprii, energie electrică, sistem de transmitere de date prin fibră optică. De asemenea, hotărârea precizează că „semnalistica și firmele luminoase vor urmări crearea unei identități vizuale unitare la nivelul întregului oraș”. Nicăieri în HCLM nu este menționat vreun nume de firmă, dar am senzația că va predomina culoarea roșu, pentru ca identitatea să-și piardă orice urmă de ambiguitate: „Telegraf” și PSD. Dacă hotărârea elimină amplasamentele „Cuget Liber”, este un atac direct și ilegal atât asupra afacerii de difuzare a presei locale și naționale a acestei societăți comerciale, cât și asupra difuzării ziarului „Cuget Liber” (singurul ziar de opoziție din oraș), care nu ar mai putea ajunge la cititori decât dacă sau în măsura în care patronii trustului „Telegraf” ar dori (și ar însemna să subestimez inteligența și gradul de informare ale cititorilor noștri dacă aș preciza cine sunt acești patroni). Comerțul de întâmpinare (ambulant) fiind interzis în municipiul Constanța (deci orice alternativă de comercializare lipsind), Cugetul ar fi eliminat de pe piață imediat sau treptat, după cum ar considera de cuviință „stăpânii orașului Constanța”. Este, totuși o variantă improbabilă, dacă legea mai funcționează în România, căci ne rămâne posibilitatea de a acționa ata-când hotărârea în contencios administrativ și reclamând această tentativă de monopol la Consiliul Concurenței.