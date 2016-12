Tensiuni uriaşe între Argentina şi Marea Britanie

Tensiuni uriașe între Argentina și Marea Britanie

Președinta Argentinei Cristina Kirchner a publicat joi în presa britanică o scrisoare deschisă adresată premierului David Cameron, în care cere deschiderea de negocieri cu privire la suveranitatea Insulelor Falkland, unde, la mijlocul lui martie, este programat un referendum, relatează AFP. Cameron a respins această solicitare imediat.Publicarea scrisorii la 3 ianuarie coincide cu marcarea a 180 de ani de la preluarea de către britanici a controlului asupra acestui arhipelag din Atlanticul de Sud, „situat la aproximativ 14.000 de kilometri de Londra”, „în urma unei demonstrații flagrante de colonialism”, scrie Cristina Kirchner. „De atunci, Marea Britanie, o putere colonială, a refuzat să restituie acest teritoriu Republicii argentiniene, împiedicând-o astfel să își restaureze integritatea teritorială”, se adaugă în scrisoarea publicată sub formă de broșură în cotidianele de opoziție The Guardian și The Independent. O copie a fost adresată secretarului general al ONU, Ban Ki-moon.În 1965, ONU a adoptat „o rezoluție, invitând cele două țări să găsească o soluție negociată la această dispută asupra suvera-nițății” insulelor, care a fost urmată de „multe alte rezoluții”, continuă președinta argentiniană, invitând din nou Marea Britanie să le „respecte”, a îndemnat ea.Locuitorii Insulelor Falkland „organizează un referendum în acest an”, a reacționat Cameron, „și sper că președinta argentiniană va ține cont de acest referendum și va recunoaște că locuitorii din Falkland trebuie să își aleagă viitorul”, a adăugat el. „Dacă vor alege să rămână în Marea Britanie, îi voi sprijini sută la sută”, a adăugat el.Acest referendum pentru autodeterminare va avea loc pe 10 și 11 martie, a confirmat luni la Londra un purtător de cuvânt al Adunării Legislative din Insulele Falkland.Cu această ocazie, populația insulelor, bogate în resurse petroliere, trebuie să decidă dacă vrea ca Falkland să rămână un teritoriu britanic sau să își schimbe statutul.