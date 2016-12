Telescopul spaţial european Herschel va înceta în curând să mai funcţioneze

Telescopul spațial european Herschel va înceta în curând să mai funcționeze

Ştire online publicată Marţi, 05 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Telescopul spațial european Herschel, lansat în 2009 pentru a studia felul în care se formează stelele, va ieși în curând din funcțiune, întrucât va rămâne fără heliu lichid, o substanță indispensabilă pentru răcirea instrumentelor pe care le are la bord, a anunțat Agenția Spațială Europeană (ESA).Este imposibil de prevăzut data exactă la care telescopul va rămâne complet fără heliu, însă ESA consideră că acest lucru se va produce "în următoarele săptămâni"."Nu este o surpriză și, când acest lucru se va întâmpla, vom asista la o creștere cu câteva grade a temperaturilor tuturor instrumentelor, în doar câteva ore", a explicat Micha Schmidt, coordonatorul misiunii Herschelk din cadrul ESA.După ce heliul se va evapora, Herschel va continua să comunice cu stațiile de la sol "pentru un anumit timp". La începutul lunii mai, telescopul va fi scos din serviciul activ și plasat pe o orbită heliocentrică (în jurul Soarelui), precizează ESA.Cele trei instrumente aflate la bordul telescopului Herschel - două camere, Pacs și Spire, și spectrometrul Hifi - folosesc radiația infraroșie îndepărtată și submilimetrică pentru a detecta corpurile cerești cele mai reci, care degajă puțină energie. Frigul este indispensabil pentru ca măsurătorile telescopului să nu fie perturbate. Instrumentele au fost plasate în heliu, la o temperatură apropiată de zero absolut (-271° C).Lansat pe 14 mai 2009, Herschel are în interiorul său o capsulă umplută cu peste 2.300 de litri de heliu lichid, care se evaporă progresiv.