Teatrul, trezit din viaţa boemă a subvenţiilor

Așa îi șade bine teatrului, cu manager de profesie economist

Teatrul, trezit din viața boemă a subvențiilor

Pe lângă repetițiile la cele două noi spectacole - „Pană de automobil” și „Titanic vals”, la Teatrul de Stat Constanța se pun la punct proiecte și programe cu deschidere spre publicul tânăr. Încă de la început am fost avertizată că, după ani buni, este vorba despre un director care are la bază profesia de economist, așa că teatrul este animat încă de la primele ore ale dimineții. Atmosfera boemă matinală cu care eram obișnuiți s-a transformat într-una mai mult du-te - vino, cu angajați agitați de colo - colo, cu dosare, acte, programe, telefoane… Virgil Iosif este „uns” pe postul de manager general al teatrului de aproape trei săptămâni și și-a intrat în pâine cu reguli stricte, proiecte concrete. L-am provocat inițial la o discuție despre Constanța, despre cunoștințele sale despre teatrul pe care acum îl conduce și am aflat că a testat „terenul” încă din vremea studenției: „Știam multe despre Constanța din perioada facultății, când lucram pe litoral, angajat la ONT, și îmi aduc aminte stagiunile estivale de aici. Apoi, anul trecut, chiar am fost la premierele Teatrului de Stat”. Să înțelegem că era pregătit încă de anul trecut pentru acest post, acomodat cu atmosfera, și că nu a picat din cer, așa cum ne-au lăsat de înțeles autoritățile locale. Pe de altă parte, poate că amintirile din studenție îl determină să anime și viața teatrală locală estivală, despre care s-a vorbit mult de ani buni, însă nu a existat niciun program coerent în acest sens. Se caută regizor debutant Proiectele manageriale sunt numeroase, elanul noului început se simte și sperăm să nu rămână doar proiecte strânse în dosare stufoase. „Am reluat prezentarea spectacolelor în județ, s-a jucat deja la Mangalia și Năvodari, urmează Babadag, iar actorii sunt entuziaști de acest program”, a subliniat directorul. „Totodată, am încheiat un contract de colaborare cu Facultatea de Arte, în urma căruia studenții din anii terminali au la dispoziție scena, chiar și atelierele de croitorie și decoruri, biblioteca, pentru diferite spectacole. Pe aceeași linie, intenționăm încheierea unui contract cu Inspectoratul Școlar Județean, care vizează lecții deschise de teatru cu trupele deja existente la nivelul școlilor și liceelor. Totodată, un alt proiect vizează angajarea unui regizor debutant, pe baza unui concurs național și adresat absolvenților facultăților de profil. Cea mai bună montare va primi sprijinul nostru pentru materializarea ei”. Virgil Iosif și-a mai propus să întindă stagiunea săptămânală, urmând să cuprindă și seara de joi, și, de asemenea, să atragă proiecte europene. Una peste alta, noua linie managerială are un scop sigur declarat - să scoată teatrul de sub aripa protectoare a subvențiilor și să aducă profit. La teatrul constănțean s-a mai bifat, astfel, o premieră națională - prima instituție culturală condusă de un economist care nu este legat de actul cultural în sine decât prin niște simple amintiri din studenție, de când stagiunea estivală era vedeta Constanței.