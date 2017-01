Taxele şi impozitele locale, la nivelul celor din 2008

Taxele și impozitele locale, la nivelul celor din 2008

Agențiile fiscale sunt deschise publicului începând cu data de 5 ianuarie. Constănțenii își pot achita taxele și impozitele locale începând cu această săptămână, chiar dacă nu au primit prin poștă înștiințările de plată. Valoarea taxelor și impozitelor locale a rămas neschimbată. Constănțenii vor plăti același impozit perceput în 2008. Constănțenii pot achita și on-line sumele datorate bugetului local. Contribuabilul trebuie să facă o cerere, care poate fi trimisă on-line sau prin poștă, urmând ca ulterior să primească o parolă de la Serviciul de impozite. După înregistrarea în baza de date, puteți avea acces la o serie de informații cu caracter personal: vizualizarea patrimoniului, a plăților efectuate, a sumelor pe care le mai aveți de plată. Până pe data de 15 ianuarie, fiecare contribuabil va primi la domiciliu/sediu/punct de lucru declarat cel mult două înștiințări de plată, se arată într-un comunicat al Serviciului Public de Impozite, Taxe și Alte Venituri ale Bugetului Local. Prima înștiințare, tipărită pe hârtie de culoare alb, galben sau roz, va cumula sumele datorate bugetului local pentru toate bunurile impozabile înregistrate în baza de sate a serviciului de impozite. Cea de-a doua înștiințare, de culoare bleu, va fi trimisă, după caz, doar contribuabililor care figurează înregistrați cu amenzi contravenționale neachitate în termenul legal de plată. Ambele înștiințări de plată vor fi comunicate contribuabilului printr-o singură corespondență. Înștiințarea de plată emisă pe hârtie de culoare alb cuprinde obligațiile de plată cumulate pentru toate bunurile aflate în evidența instituției pe anul 2009. Aceste sume se pot achita la ghișeele agențiilor fiscale sau la oficiile poștale din localitate. Înștiințările de plată pe hârtie de culoare galben cuprind obligațiile de plată cumulate pentru toate bunurile aflate în evidența instituției pe anul 2009, cât și pe anii anteriori. Spre exemplu: pentru o persoană care are două apartamente, unul achitat integral pe anul 2008, iar cel de-al doilea doar pentru primul semestru din 2008, va primi înștiințare de plată tipărită pe hârtie de culoare galben. Persoanele fizice vor achita suma înscrisă pe acest tip de înștiințare la ghișeele agențiilor fiscale, iar persoanele juridice, la Serviciul Persoane Juridice de pe str. Nicolae Grindeanu. Înștiințarea de culoare roz este expediată contribuabilului care are întocmit dosar de urmărire și executare silită pentru unul sau mai multe din bunurile mobile și imobile impozabile. Înștiințarea de culoare bleu este expediată contribuabilului care are dosar de urmărire și executare silită pentru amenzile contravenționale neachitate. În situația existenței unui astfel de dosar, plata sumelor se va efectua numai după închiderea dosarului de urmărire. Dacă vor achita integral impozitul pe clădiri, terenuri și taxa auto până la 31 martie 2009, constănțenii vor primi o bonificație de 10% pentru persoanele fizice și 5% pentru persoanele juridice.