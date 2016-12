Tătarii din România se pregătesc pentru cea mai amplă manifestare a anului

Imediat ce se va ieși din post (Luna Ramazan), tătarii vor da startul celui mai amplu și totodată celui mai vechi eveniment cultural organizat cu consecvență de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din România de 17 ani. Este vor-ba despre Festivalul Internațional al Portului, Dansului și Cântecului Popular Turco - Tătar, care anul acesta se va organiza în perioada 8 - 11 septembrie. Manifestarea reunește an de an reprezentanți ai culturii turcice din mai mul-te țări, transformând Constanța într-o adevă-rată capitală a muzicii și dansului turco - tătar.„Pregătirile au început însă de pe acum”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele UDTTMR, Varol Amet. „Așa cum i-am obiș-nuit pe etnicii noștri, dar și pe toți cei care iubesc cultura noastră, și anul acesta vom veni cu numeroase surprize care să ridice stan-dardul manifestării. Printre invitați ne dorim să îi avem alături, ca în fiecare an, pe frații noștri tătari din Crimeea, ansambluri ale turcilor și tătarilor din Bulgaria, Turcia, Ka-zahstan, Azerbaijan, iar lista este încă des-chisă, fiind în plină organizare în prezent”, a completat liderul uniunii. Una dintre suprize, așa cum a mai menționat Varol Amet, ar putea veni din Crimeea, organizatorii intenționând să invite grupul de violoniști care a fost prezent și la sărbătorirea, de curând, a Zilei limbii tătare.O altă surpriză va fi legată de locul de desfășurare ales anul acesta pentru festival. Președintele UDTTMR a menționat că se fac demersuri pentru ca festivalul să aibă loc în aer liber, cel mai probabil pe scena Grădinii de Vară Soveja, fiind astfel mai aproape și de stațiunea Mamaia și fiind accesibil și turiștilor prezenți încă la acea vreme pe litoralul românesc.Toamna va veni așadar cu multe surprize pentru etnicii tătari ale căror ansambluri au început deja și ele pregătirile pentru marea confruntare artistică ce va avea loc în prezența unor oaspeți de seamă.