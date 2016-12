Tatăl teroristului din SUA l-a reclamat la FBI în 2014 pentru "terorism". A fost ignorat

Ştire online publicată Joi, 22 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Ahmad Khan Rahami a fost reclamat chiar de propriul tată pentru terorism la FBI în 2014, conform unor relatări fă-cute publice chiar de către FBI, informează New York Times. După o scurtă investigație, plângerea a fost clasată, agenții spu-nându-i tatălui că fiul său nu este terorist. Tatăl principalului suspect în cazul bombelor puse în New York și New Jersey și-ar fi reclamat propriul fiu după ce Rahami s-ar fi certat cu un frate al său, pe care l-a și înjunghiat.„Acum doi ani am mers la FBI pentru că fiului meu nu îi mergea bine deloc. Dar l-au verificat timp de două luni și mi-au spus: «E ok, e curat, nu e terorist», așa că le-am spus că e OK”. Acum spun ei că este terorist și eu spun „OK”.Agenții federali nici măcar nu l-au intervievat pe tatăl lui Rahami și, conform propriilor declarații, au închis investigația după câteva săptămâni.Conform autorităților, în posesia lui Rahami s-au găsit o agendă în care acesta scria mesaje jihadiste, prin care vorbea de uciderea tuturor necre-dincioșilor, dar și laude la adresa lui Anwar al-Awlaki, principalul propagandist Al Qaeda, ucis într-un atac cu dronă în Yemen, dar și la adresa unui alt terorist Al Qaeda, considerat un alt „lup singuratic”.