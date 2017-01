Tatăl şi fiica răpiţi de piraţi nu se văzuseră de doi ani

Tatăl și fiica răpiți de pirați nu se văzuseră de doi ani

Cargoul „Victoria“, la bordul căruia se află 11 marinari români, a fost capturat, marți dimineață, în Golful Aden de opt pirați somalezi, deși se afla pe coridorul de securitate, iar vasul probabil a fost dus în portul somalez Eyl, un fief al piraților. Opt dintre marinari sunt din Constanța, iar ceilalți trei navigatori sunt din Prahova, Dâmbovița și Galați. Printre cei 11 marinari răpiți de pirați se află un tată și fiica sa. Hartin Sarchizian este șef mecanic, navigă de 40 de ani și se află la al patrulea contract cu firma germană „Intersee”, care deține cargoul „Victoria”. Nu a avut niciodată probleme cu pirații de cât timp străbate mările și oceanele și de fiecare dată s-a întors cu drag la familia sa din Constanța. Ruxandra are 32 de ani și este singurul copil al familiei Sarchizian. Chiar dacă la început părinții și-au dorit să aibă un băiat, pentru a duce mai departe „dragostea de mare”, fata nu le-a înșelat aș-teptările. Iubește nespus de mult animalele, dar cel mai mult iubește apa și de aceea a dorit să devină ofițer, astfel că a urmat cursurile Universității Maritime Constanța. Navigă de șase ani și a străbătut până acum zeci de mări și oceane. Cei apropiați o caracterizează ca pe o fată serioasă, calmă, dar în același timp impunătoare și puternică. Poate și de aceea este apreciată și ascultată de bărbații de pe vapor care o privesc cu admirație și respect. Ruxandra a plecat în voiaj pe cargoul „Victoria” în luna noiembrie pe funcția de ofițer punte. Tânăra ar fi trebuit să vină acasă luna trecută, deoarece îi expira contractul, însă, atunci când a aflat că tatăl său vine la schimb pe aceeași navă, a cerut o prelungire a voiajului. Vroia să stea mai mult timp cu cel care-i inspirase dragostea de mare, iar cererea i-a fost acceptată de companie. Până la întâlnirea de pe această ambarcațiune cei doi, tată și fiică, nu se mai văzuseră de doi ani, fiecare fiind plecat în voiajuri în perioade de timp diferite, pe alte vapoare. Elena Sarchizian, soția lui Hartin și mama Ruxandrei, pare stăpână pe situație, nu vrea să se plângă și să se văicărească, însă dacă „privești” mai atent poți observa că sufletul îi este măcinat de griji, din cauza dragostei de mamă și soție. Totuși, mărturisește că de când a aflat că cei doi au căzut în mâinile piraților nu a mai putut dormi. Ea spune că a avut o premoniție că se va întâmpla ceva, însă nu a dat importanță. „Cu o noapte înainte de a fi anunțată că au fost răpiți de pirați l-am visat pe soțul meu. Îmi repeta într-una să am grijă de fată” - ne-a povestit Elena. Femeia mai spune că se teme ca nu cumva răpitorii să se ia de fată, cu atât mai mult cu cât ea este foarte frumoasă. Totuși, Elena Sarchizian are încredere în directorul companiei de crewing „ Kru Maritime” prin care cei doi au plecat în voiajuri. „Am mare încredere în directorul firmei, Cornel Panchici, dar și în soția acestuia. Sunt oameni deosebiți care pun suflet în tot ceea ce fac. La fel am încredere că soțul, fetița mea, dar și ceilalți de pe navă vor fi salvați de armator”, mai spune ea, cu lacrimi în ochi. În acest moment, 16 marinari români sunt răpiți în Somalia, dintre care cinci au fost capturați în data de 12 aprilie, la bordul unui remorcher italian care venea din Japonia. Ciudat este că răpirile se petrec chiar pe culoarul de securitate din Golf, sub nasul navelor de război, care trebuie să asigure securitatea în zonă.