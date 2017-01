Tăriceanu: „România nu va recunoaşte independenţa Kosovo“

Tăriceanu: „România nu va recunoaște independența Kosovo“

Premierul Călin Popescu Tăriceanu a declarat ieri la Bruxelles, înaintea Consiliului European, că România nu va recunoaște statutul de independență al Kosovo, deși în urmă cu câteva luni spunea că este de acord cu planul Ahtisaari, ce prevede independență sub supraveghere pentru provincia sârbă. Tăriceanu a spus că în acest moment România are o poziție bine identificată: „Nu vom recunoaște statutul de independență al Kosovo, pentru că avem anumite rezerve ca acest statut să fie acordat“, a spus premierul. Șeful Guvernului a afirmat că în Europa există un interes deosebit pentru subiectul Kosovo. De altfel, aceasta este și una dintre temele Consiliului European de vineri. Premierul a explicat că UE vrea să dovedească că e capabilă să adopte o poziție comună în legătură cu acest subiect. „România va face parte sau va susține această atitudine“, a precizat Tăriceanu, dar în prezent „are o rezervă“ în legătură cu recunoașterea independenței Kosovo, a continuat premierul. Tăriceanu declara, la 12 iulie, la Roma, că planul Ahtisaari, care propunea acordarea independenței sub supraveghere internațională, reprezintă o soluție pentru Kosovo. „Este foarte important ca soluția finală în cazul Kosovo să fie votată și în Consiliul ONU. În acest moment, planul Ahtisaari este cea mai bună soluție posibilă“, a spus premierul Tăriceanu, aflat în vizită în Italia.