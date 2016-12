Tânărul constănţean care a cerut să fie eutanasiat mai are şanse

Tânărul constănțean care a cerut să fie eutanasiat mai are șanse

Un tânăr de 29 de ani din Constanța nu mai poate suporta durerea și boala care îi macină trupul și cere să fie eutanasiat. El a mers până acolo încât i-a scris șefului statului, căruia i-a cerut să-i aprobe eutanasierea. Petiția sa, adresată președintelui Traian Băsescu, a fost făcută publică, luni, de jurnaliștii unui cotidian național. „Vă cer imperios să acceptați eutanasierea mea. Sufăr de prea mult timp și am depus nenumărate eforturi, și eu, și prietenii mei, pentru a fi ajutat, dar din păcate nu mai suport această suferință inimaginabilă și doresc să plec din această lume crudă și nepăsătoare, care nu vede suferința la care sunt supus din anul 2003” spune Eugen Constantin Anghel în memoriul către președinte, prin care cere aprobarea oficială pentru a fi eutanasiat. Tânărul susține că a luptat până acum, dar suferința îl doboară. Ficatul îi este distrus de ciroză, boală care s-a complicat cu varice esofagiene, hernie ombilicală și inghinală. Și, ca și cum nu ar fi de ajuns, sângele nu i se mai coagulează normal și, de aceea, medicii evită intervențiile chirurgicale. De câteva zile, tânărul este internat, din nou, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. De pe patul din salonul 2406, situat la etajul doi, el a declarat că de ceva timp nu-și mai poate mișca aproape deloc picioarele și are dureri cumplite. Pe de altă parte, el recunoaște că de multe ori s-a gândit să-și ia singur viața, însă niciodată nu a putut să-și ducă planul la bun sfârșit, pentru că știe că este un mare păcat. „Am crescut până la 18 ani într-un orfelinat. Și atunci am suferit foarte mult, dar am rezistat. Acum, singurul venit pe care îl am este suma de 350 de lei, pensie de boală. Nu-mi ajunge nici măcar pentru cele mai ieftine medicamente. Sigur că vreau să mor, să termin cu suferința aceasta, mi-a ajuns cuțitul la os, nu mai rezist, pentru ce să mai trăiesc? De ce să se chinuie și alții din cauza mea? De ce să fiu o povară?” spune Eugen, adunându-și ultimele puteri. În altă ordine de idei, medicii de la Constanța sunt rezervați în ceea ce privește starea sa de sănătate. Ei susțin că tânărul este într-o stare stabilă, dar gravă. Totodată, aceștia au precizat că Eugen Constantin Anghel se află pe lista de transplant la Spitalul Fundeni, dar prognosticul este rezervat, boala de care suferă fiind într-un stadiu avansat. La rândul lui, în cursul zilei de ieri, Virgil Păunescu, consilier prezidențial, a declarat că Eugen Anghel a primit un răspuns de la administrația prezidențială, dar a specificat că președintele Traian Băsescu nu are nici un drept legal de a interveni. În schimb, Irinel Popescu, profesor universitar, șeful Institutului Clinic Fundeni, l-a asigurat, ieri, pe tânărul de 29 de ani că mai are șanse în continuare dacă se va muta la spitalul din București și a cerut ca acesta să fie transferat cât mai repede în capitală. Eutanasia nu este legală în România. Mai mult, ea este interzisă și de biserică. În lume, metoda de întrerupere asistată a vieții este acceptată în șapte state.