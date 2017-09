Tânără supermodel, răpită pentru a fi vândută la licitaţie. Trei români, implicaţi în scandalul de amploare

Tânără supermodel, răpită pentru a fi vândută la licitație. Trei români, implicați în scandalul de amploare

Ştire online publicată Marţi, 08 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

O tânără fotomodel de 20 de ani din Marea Britanie, Chloe Ayling, a fost drogată și răpită la Milano, cu scopul de a fi vândută într-o licitație pe internet, a anunțat poliția italiană citată de BBC.Fotomodelul a mers în orașul italian pentru a lua parte la o ședință foto aranjată de agentul ei, însă a ajuns să fie răpită și sechestrată timp de șase zile.A doua zi, când a mers la ședința foto, ea a fost atacată de doi bărbați. A fost încătușată, forțată să ia ketamină și apoi închisă într-un geamantan.Cel care a răpit-o este un bărbat în vârstă de 30 de ani din Polonia, dar care locuiește în Marea Britanie. El a fost arestat sub acuzația de răpire de persoane.Anchetatorii au descoperit că polonezul a organizat mai multe licitații pe internet ca să vândă fete răpite. Poliția cercetează acum să dovedească dacă anunțurile au fost adevărate sau au fost inventate.În cazul tinerei din Marea Britanie, el a folosit un cont criptat pentru a discuta cu agentul tinerei răpite. El i-a spus că operează în numele grupului „Moartea Neagră” și i-a cerut 300.000 dolari ca să oprească licitația de pe dark web.Dark web reprezintă o parte a Internetului neindexată de către motoarele de căutare clasice (google, yahoo, msn etc.) și care este accesibilă doar folosind un browser anonim, precum Tor.Însă, tânăra a fost eliberată după șase zile. Aparent, infractorul și-a dat seama că femeia are un copil de 2 ani și nu vrea să aibă de-a face cu mame, au mai spus anchetatorii. El a fost arestat după ce a condus-o pe tânără la Consulatul Marii Britanii din Milano.„Mi-am dat seama că sunt în portbagajul unei mașini cu mâinile și picioarele legate și cu bandă adezivă pe gură. Eram într-o geantă și puteam să respir doar printr-un mic orificiu”, a dezvăluit britanica.După ce a fost capturat, șeful bandei, Lukasz Herba, a spus poliției italiene că niște români din Birmingham l-ar fi împins în acest caz scandalos. Potrivit Corriere della Serra, Herba ar fi spus că e vorba despre trei români, care i-ar fi dat 500 mii de lire sterline ca să închirieze spații comerciale la Paris, Milano, Berlin și Marsilia. Polonezul a încercat să susțină că el n-ar fi avut nicio legătură cu răpirea tinerei. Ba chiar a spus că ar fi vrut să îi dea drumul, dar, în schimb, românii l-ar fi forțat să obțină răscumpărarea ei.Tânăra a fost eliberată în urma unei operațiuni a poliției italiene. Potrivit presei din Peninsulă, anchetatorii iau în calcul varianta ca polonezul să fi inventat povestea cu românii. Ceilalți membri ai bandei Black Death sunt căutați.