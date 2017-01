Sute de pasageri ai unui avion, plasaţi în carantină după ce un bărbat a glumit că are Ebola

Sute de pasageri ai unui avion, plasați în carantină după ce un bărbat a glumit că are Ebola

Sute de pasageri ai unui avion al companiei americane US Airways au fost în carantină, câteva ore, pe pista unui aeroport din Republica Dominicană, după ce un bărbat aflat la bord, care prezenta simptome de răceală, a glumit că are febră hemoragică Ebola.Un pasager care tușea și strănuta în avionul care zbura din Philadelphia (SUA) spre Republica Dominicană a strigat la un moment dat: "Am Ebola", relatează USA Today.Echipajul avionului a înștiințat autoritățile din Republica Dominicană, iar, după aterizarea la Punta Cana, cei 255 de pasageri ai avionului au așteptat câteva ore în aeronavă.O echipă specializată în operațiuni de carantină a descins la bordul avionului, dar pasagerul suspect de Ebola a afirmat că făcuse o glumă.