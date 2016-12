SUSPICIUNI DE SPIONAJ! Un nou caz, anchetat

Autoritățile germane anchetează un nou caz de spionaj în care ar fi implicate serviciile britanice sau americane, după ce pe laptopul șefului unui departament din cancelaria Angelei Merkel a fost găsit un program spion sofisticat, scrie cotidianul britanic The Daily Telegraph în ediția de azi, scrie Agerpres.Despre softul respectiv, cunoscut sub denumirea Regin, se crede că este folosit atât de serviciul britanic GCHQ, cât și de Agenția Națională de Securitate (NSA) a SUA.Informația privind deschiderea anchetei a fost apărut în publicația Der Spiegel și a fost confirmată de procuratura federală. Oficial, urmărirea penală a fost deschisă împotriva unui autor necunoscut, dar surse au declarat pentru Der Spiegel că nu există 'nicio îndoială' în comunitatea de informații germană că instalarea softului are ca autor fie GCHQ, fie NSA.Relațiile Germaniei cu Marea Britanie și SUA s-au tensionat în urma unei serii de scandaluri de spionaj în ultimii ani.În 2013, dezvăluirile lui Edward Snowden cu privire la presupusa spionare de către NSA a telefonului mobil al dnei Merkel a scandalizat opinia publică, iar anul trecut Germania i-a cerut șefului biroului CIA din Berlin să părăsească țara după ce a ieșit la iveală că un agent dublu în interiorul serviciului secret german a vândut documente clasificate Statelor Unite.Și Marea Britanie a fost implicată într-un scandal de spionaj în Germania, în urma dezvăluirilor că GCHQ a operat un post de ascultare secret la ambasada sa de la Berlin pentru a monitoriza guvernul țării gazdă. La începutul acestui an, guvernul britanic a scris cancelariei germane amenințând că va întrerupe orice cooperare în domeniul informațiilor din cauza unei anchete parlamentare germane asupra acestui caz de spionaj, completează Agerpres.