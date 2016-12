Suspectul principal al atacului cu bombă din Manhattan, capturat

Marţi, 20 Septembrie 2016

Rahami a fost prins la Linden, în New Jersey, în urma unui schimb de focuri cu forțele de ordine, în cadrul căruia au fost răniți și cel puțin doi polițiști, conform CNN.Potrivit presei locale, autoritățile au descoperit și un pachet suspect în cursul operațiunii. Rahami era căutat atât în legătură cu explozia din cartierul Chelsea, soldată cu 19 de răniți, cât și în legătură cu cea din Seaside Park, New Jersey. Bărbatul a fost identificat de patronul unui bar din Linden, care l-a văzut pe suspect dormind în fața localului luni dimineață. Departamentul de Poliție din New Jersey a publicat fotografii noi cu suspectul, inclusiv capturi video de pe camerele de supraveghere din zona unde a avut loc deflagrația din New York.De asemenea, un oficial din Departamentul pentru Securitate Internă a afirmat că există o legătură între deflagrația din Chelsea și dispozitivele explozive găsite în noaptea de duminică spre luni la Elizabeth, tot în New Jersey, unde ar locui Rahmani. Guvernatorul New Yorkului, Andrew Cuomo, a spus că, deși bombele din Chelsea și Elizabeth nu sunt la fel, există unele asemănări în modul în care au fost fabricate.