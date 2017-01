Suspectul-cheie în scandalul cărnii de cal

Ştire online publicată Joi, 14 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un comerciant olandez de carne, Draap Trading Ltd, este considerat suspectul-cheie în cadrul scandalului cărnii de cal, în urma unor informații de presă potrivit cărora a fost condamnat anul trecut pentru etichetarea cărnii de cal drept carne de vită, transmite Mediafax.Directorul Draap Trading Ltd Jan Fasen a confirmat pentru The Guardiancă a cumpărat un lot de carne de cal de la două abatoare românești și l-a vândut unor procesatori francezi, insistând că a etichetat în mod clar carnea ca fiind carne de cal.Draap Trading Ltd a livrat carne companiei franceze Spanghero, care a aprovizionat, la rândul ei, altă companie franceză, Comigel. Lasagna Findus în care s-a găsit carne de cal, în M.Britanie, provine de la instalația Comigel din Luxemburg. Spanghero a insistat că pachetele de carne livrate de instalația sa de la Castelnaudary, în sudul Franței, au sosit etichetate "vită - origine UE" și că "nu a tratat sau făcut altceva cărnii" respective.