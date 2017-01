Ion Marin, antrenorul principal al „rechinilor”:

„Sunt convins că publicul se va întoarce alături de Farul“

Antrenorul constănțean este de părere că procesul de reconstrucție care a fost demarat la Farul și dăruirea de care dau dovadă jucătorii pe teren pot popula din nou tribunele stadionului. „Eu sunt convins că publicul se va întoarce alături de noi, dacă vede că punem bazele unei echipe serioase, care, atunci când intră pe gazon, face tot ce poate pentru a obține victoria. Nu am niciun dubiu că spectatorii constănțeni iubesc fotbalul și pe acești tineri. Încercăm să îmbinăm elanul lor cu experiența celorlalți, ca să facem o echipă, ceva bun, ceva frumos. Dacă, într-adevăr, copiii se dedică, nu are cum să nu fie pe placul fanilor. Poate vor fi momente în care nu le va ieși totul, dar ardoarea cu care vor juca și efortul pe care-l vor depune vor face ca publicul să se întoarcă la stadion”, a declarat „Săpăligă”. Ion Marin a cerut răbdare și încredere pentru ca întinerirea și reconstrucția Farului să aibă succes. În acest sens, antrenorul a dat exemplul actualei echipe a lui U Craiova. „Această formație frumoasă este construită în patru ani, iar în sezonul de față a explodat. A fost modelată cu grijă, răbdare și migală. Craiova joacă un fotbal excelent la ora actuală și spun aceasta nu pentru că ne-a bătut pe noi cu 3-0 și a surclasat campioana CFR Cluj”, a arătat tehnicianul. Sâmbătă, amical cu Cerno More Farul susține sâmbătă, 28 martie, meciul amical cu Cerno More, care încheie cantonamentul „rechinilor” din Bulgaria. Partida se joacă la Varna, de la ora 11, după care constănțenii revin la Albena, pentru masa de prânz, și se întorc apoi acasă, iar seara vor fi la România - Serbia. Meciul cu Cerno More va avea două reprize de câte 45 de minute, Farul urmând a schimba total echipa la pauză. Dacă Alibec, Nanu și Vukomanovic nu mai au probleme medicale, astfel că vor juca, Chico și Fatai, nerefăcuți complet, nu vor intra pe teren. Duminică, 29 martie, la ora 10, „rechinii” se vor reuni la stadion pentru o ședință de refacere. Luni, este prevăzut un antrenament, jucătorii fiind chemați la stadion la ora 15,30, iar marți au loc două ședințe de pregătire. Miercuri la prânz, Farul intră în cantonament, pentru meciul cu Poli Iași, de la Constanța, de vineri, 3 aprilie. Partida începe la ora 18 și nu este televizată.