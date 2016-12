SUA spionează telefoanele mobile din avion pentru a-i depista pe infractori

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Autoritățile americane au creat un dispozitiv de spionare din avion, care colectează date de la telefoanele mobile a zeci de mii de persoane, în încercarea de a localiza și captura infractori, scrie The Wall Street Journal (WSJ). Potrivit ziarului, US Marshals Service operează avioane de mici dimensiuni, de pe cinci aeroporturi importante din Statele Unite, care transportă niște dispozitive care imită semnalele emise de releele de telefonie mobilă.Înșelate în acest mod, telefoanele mobile se conectează la dispozitiv și împărtășesc fără acord informații ca numere de identificare unice și date de localizare, scrie cotidianul.Aceste dispozitive sunt cunoscute sub numele de "dirtbox", care provine de la acronimul Digital Recovery Technology Inc., filiala Boeing care le-ar fabrica.The Wall Street Journal, care citează surse anonime apropiate programului, scrie că aceste avioane ar survola țara în mod regulat cu scopul de a colecta datele a zeci de mii de telefoane mobile. Ar fi vizată majoritatea populației americane.Potrivit WSJ, Departamentul american al Justiției a refuzat să comenteze, limitându-se să spună că agențiile din subordinea sa respectă legislația cu privire la tot ceea ce înseamnă supraveghere și spionaj.Aceste programe ar fi permis dezvăluirea localizării unor telefoane mobile legate de infractori și suspecți în comiterea unor crime, potrivit publicației.Telefoanele mobile sunt programate să se conecteze la releul care se află cel mai aproape.