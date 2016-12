SUA şi aliaţii, gata să intervină militar în Libia

SUA și aliații, gata să intervină militar în Libia

Ştire online publicată Miercuri, 27 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Statele Unite și aliații Washingtonului sunt gata să intervină militar în Libia, scrie The New York Times. Potrivit cotidianului american, Casa Albă este îngrijorată de creșterea amenințărilor reprezentate de gruparea teroristă Stat Islamic.Astfel, aviația americană și cea a aliaților intenționează să intensifice zborurile de recunoaștere și strângerea de informații pentru pregătirea unor bombardamente aeriene și raiduri ale trupelor de comando contra jihadiștilor, transmite Digi24.ro.Surse militare, citate de The New York Times, spun că nu a fost luată încă nicio decizie în privința unui atac direct asupra Libiei, țară care este confruntată cu instabilitatea după înlăturarea de la putere a dictatorului Muammar Gaddafi, în 2011.