SUA: Peste 250.000 de locuitori ai New Yorkului evacuaţi obligatoriu din faţa uraganului Irene

SUA: Peste 250.000 de locuitori ai New Yorkului evacuați obligatoriu din fața uraganului Irene

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Primarul New Yorkului, Michael Bloomberg, a ordonat vineri evacuarea obligatorie a peste 250.000 de locuitori ai marii metropole americane care trăiesc în sectoare îndeosebi de vulnerabile, ca măsură preventivă în fața amenințării reprezentate de uraganul Irene, informează AFP.'Este pentru prima dată', a spus edilul, când în oraș se ia o astfel de măsură.Pe de altă parte, primarul a mai anunțat că întreg transportul public va fi suspendat cu începere de la miezul zilei de sâmbătă, preventiv, și le-a recomandat locuitorilor New Yorkului să nu-și părăsească domiciliul timp de 24 de ore, până duminică seara.Zonele afectate de această evacuare obligatorie sunt în special Coney Island și Manhattan Beach în Brooklyn, Far Rockaway și Broad Channel în Queens, precum și alte sectoare de coastă din Staten Island.'Pericolul este uriaș', a declarat primarul, îndemnându-i pe locuitori la prudență.Vineri, unele spitale din zonele de coastă vulnerabile au început să evacueze bolnavii spre alte instituții medicale.