SUA îl vor ucide pe al-Zawahiri, aşa cum l-au ucis şi pe ben Laden

SUA îl vor ucide pe al-Zawahiri, așa cum l-au ucis și pe ben Laden

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Statele Unite îl vor elimina pe Ayman al-Zawahiri, noul lider al rețelei al-Qaida, așa cum l-au eliminat și pe Osama ben Laden, a dat asigurări șeful Statului Major Interarme american, amiralul Michael Mullen, relatează AFP.Amiralul Mullen a apreciat, într-o conferință de presă, că anunțul de joi privind desemnarea lui Zawahiri la conducerea al-Qaida nu este „o surpriză”.„El și organizația sa continuă să ne amenințe. La fel cum am încercat să-l arestăm și să-l ucidem pe ben Laden și am reușit să o facem, vom face cu siguranță același lucru și cu Zawahiri”, a afirmat el, alături de secretarul american al Apărării, Robert Gates.Egipteanul Ayman al-Zawahiri a fost numit lider al rețelei teroriste al-Qaida, în locul lui Osama ben Laden, fondatorul rețelei, care a fost ucis, a anunțat organizația, într-un comunicat postat pe Internet joi.De asemenea, al-Qaida s-a an-gajat să continue, sub conducerea noului său lider, jihadul (războiul sfânt) contra Statelor Unite și Israelului.Osama ben Laden a fost ucis la începutul lui mai de un comando american, în orașul pakistanez Abbottabad.Zawahiri era al doilea în ierarhia organizației teroriste și mâna dreaptă a lui ben Laden.