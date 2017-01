SUA avertizează Marea Britanie: Va sta "la rând" pentru un acord comercial, pe primul loc fiind UE

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Presedintele SUA, Barack Obama, mentine avertismentul ca Marea Britanie va ajunge "la capatul randului" in efortul de a semna un acord comercial cu Statele Unite, pentru ca Washingtonul va prefera Parteneriatul cu Uniunea Europeana."In mod evident, presedintele Barack Obama mentine ce a spus inaintea referendumului din Marea Britanie, nu exista nicio schimbare de pozitie", a comunicat purtatorul de cuvant al Casei Albe, Eric Schultz, potrivit hotnews.ro.Inaintea referendumului, Barack Obama avertiza ca eventuala iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana ar afecta grav relatiile comerciale cu Statele Unite."Este corect sa spunem ca la un moment dat ar putea exista un acord comercial SUA-Marea Britanie, dar acest lucru nu se va intampla curand pentru ca noi ne concentram pe finalizarea Acordului cu Uniunea Europeana. Marea Britanie risca sa ajunga la capatul randului, nu pentru ca nu am avea o relatie speciala, ci din cauza impactului major al unui acord comercial de acest tip; este mai eficient sa avem un acord pentru acces pe o piata mare, in care sunt multe tari, decat sa semnam acorduri bilaterale mici", afirma Obama in aprilie, referindu-se la Parteneriatul Transatlantic pentru Comert si Investitii (TTIP).