SUA acuză Iranul de mituirea politicienilor irakieni

Ştire online publicată Marţi, 14 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Washingtonul crede că agenți iranieni îi mituiesc pe parlamentarii irakieni pentru ca aceștia să se opună acordului de securitate referitor la menținerea trupelor americane în Irak după expirarea mandatului ONU, a declarat un comandant american din Irak, relatează Reuters. Acuzația, formulată de generalul Ray Odierno, care a preluat luna trecută conducerea comandamentului american din Irak, este una dintre cele mai dure formulată de Washington la adresa Teheranului, despre care susține că se amestecă în politica internă irakiană. Odierno a făcut această acuzație într-un interviu acordat Washington Post, care a apărut ieri. Purtătorul lui de cuvânt, James Hutton, a confirmat aceste declarații. „Știm că există relații cu oamenii de aici, sunt stabilite de pe vremea lui Saddam și cred că folosesc aceste contacte pentru a influența rezultatul votului în Consiliul reprezentanților”, a spus Odierno, referindu-se la Parlamentul irakian. „Primim informații despre faptul că unii oameni sunt plătiți pentru a vota împotriva planului. Dacă este adevărat sau nu, nu am dovezi concrete, însă avem informații de la servicii, potrivit cărora are loc așa ceva”, a precizat el. Acordul de securitate dintre Irak și Statele Unite le va permite forțelor americane, 146.000 de militari, să rămână în Irak după expirarea mandatului ONU, la sfârșitul acestui an.