Studenţii constănţeni, păsuiţi pe timp de criză

Studenții constănțeni, păsuiți pe timp de criză

Dacă la nivel național, pe fondul crizei economice, în unele universități, cum ar fi „Petru Maior” din Târgu Mureș, aproape 450 de studenți au fost exmatriculați din cauza neplății taxelor de școlarizare, în Constanța, studenții au parte de mai multă înțelegere. La Universitatea „Ovidius” nu se cunosc cazuri de exmatriculare, conform datelor primite de la secretariatele facultăților de Istorie și Științe Politice, Matematică și Informatică, Științe Economice, Inginerie mecanică, industrială și maritimă și Medicină generală. Taxele de școlarizare se plătesc în trei tranșe anuale, eșalonate astfel: prima rată - 40% din taxă, achitată la înmatriculare, a doua rată - 40% din taxă, achitată până pe 20 ianuarie 2009 și a treia rata - 20%, achitată până pe 19 mai 2009. Astfel, majoritatea studenților de la Facultatea de Istorie și Științe Politice și-au plătit taxele, iar cei care nu au putut achita până pe 20 ianuarie, au întocmit cereri de amânare a termenului limită de plată. Taxa de școlarizare la Facultatea de Istorie și Științe Politice este de 2.200 lei pe an, atât pentru studenții la forma de învățământ cu taxă, cât și cea ID/IFR. De asemenea, la Facultatea de Matematică și Informatică, cea mai mare parte dintre studenți și-a plătit taxa, iar cei care nu au reușit să o achite au întocmit cereri către decanat prin care cer o amânare a plății. Studenții la zi de la Facultatea de Matematică și Informatică trebuie să scoată din buzunar 2.000 lei. Aceeași sumă trebuie plătită și de către studenții la zi ai Facultății de Științe Economice, în timp ce studenții la ID/IFR au de plătit 1.750 lei pentru un an de școlarizare. Celor care nu au reușit să plătească a doua tranșă din această sumă le-a fost acordată o amânare, putând achita taxa până pe 1 februarie. Și studenții Facultății de la Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă, care nu și-au putut plăti taxa până pe 20 ianuarie, beneficiază de o amânare, până pe data de 31 ianuarie, de asemenea, în urma întocmirii unor cereri și a înaintării acestora către decanat. La Facultatea de Medicină Generală, regulile sunt mai stricte. Astfel, studenții care nu s-au încadrat în data limită de plată a taxei de școlarizare nu sunt primiți în examene, putând fi chiar exmatriculați, la sfârșitul anului universitar. Facultatea de Medicină Generală are aproximativ 1.800 de studenți, inclusiv rezidenți, masteranzi și doctoranzi, taxele de școlarizare fiind de 4.200 lei pe an la specializarea Medicină, 3.100 lei pentru specializările Moașe, Asistență medicală generală și Balneo - fiziokinetoterapie și recu-perare și de 2.800 lei pentru specializarea Laborator clinic. Nici la Universitatea „Spiru Haret” studenții nu sunt exmatriculați, conform datelor primite de la secretariatul instituției. Astfel, studenții care nu și-au plătit taxa până pe 20 ianuarie mai au o șansă, ei putându-și plăti „datoriile” până pe 31 ianuarie.