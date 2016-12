Student american, răpit de 12 ani şi dus în Coreea de Nord pentru a-l învăţa engleză pe Kim Jong-un

Student american, răpit de 12 ani și dus în Coreea de Nord pentru a-l învăța engleză pe Kim Jong-un

Un fost student american care a disparut în China în 2004, și despre care se presupunea că este mort, a fost răpit și dus în Coreea de Nord, unde a fost meditator de limba engleză pentru Kim Jong-un, scrie presa japoneză, citată de The Telegraph.David Sneddon, care avea 24 de ani când a dispărut, s-ar putea să trăiască în Phenian împreună cu o soție și cu doi copii, afirmă Uniunea Familiilor celor Răpiți din Coreea de Sud.Guvernul chinez considerase că Sneddon a murit când explora un canion din provincia Yunnan, din sudul Chinei, dar trupul său nu a fost găsit niciodată.Potrivit unui articol de pe Yahoo Japan, acum există motive să se creadă că a fost răpit de Coreea de Nord și dus în capitala Phenian.Choi Sung-yong, președintele Uniunii Familiilor celor Răpiți, afirmă că surse din Coreea de Nord susțin ca Sneddon este acum căsătorit cu o nord-coreeancă, cu care are doi copii.Sursele afirmă că Sneddon lucrează ca profesor și că ar fi putut fi meditatorul personal de engleză al lui Kim Jong-un.Fostul misionar mormon și student la Universitatea Brigham Young vorbea fluent coreeană și studia limba mandarină în China.„Veștile nu mă surprind deloc”, a spus mama sa pentru Desert News Utah. „Am știut în inimile noastre că este în viață, așa că am luptat în continuare”, a adaugat ea.