Străzile din Albena sunt spălate cu apă caldă

La fel ca și în Mamaia, în Albena achiți taxă de stațiune. Pentru două ore, atât cât a durat vizita noastră în Albena, am plătit 10 leva. De cum am intrat în stațiune am rămas muți în fața curățeniei și a spațiului verde, pe care, din păcate, nu-l mai regăsim în Mamaia. Albena seamănă mai degrabă cu stațiunile din sudul litoralului românesc, cu Venus sau Saturn. Însă, spre deosebire de aceste locații, lipsite de locuri de distracție și recreere, la Albena nu te plicti-sești când nu e vreme de plajă. Instructorii îți stau la dispoziție cu ore de călărie. Cele mai multe locuri de joacă sunt destinate celor mici. În Albena poți alege ca mijloc de locomoție o caleașcă la care sunt înhămați doi cai. Mare ne-a fost mirarea să vedem că, deși străzile erau foarte curate, o echipă de muncitori spăla caldarâmul cu apă caldă. Ajungem pe plajă. Turiștii închiriaseră deja câteva șezlonguri și se dezbrăcau atât cât puteau suporta temperatura destul de scăzută după două zile de ploaie. Plajele erau deja amenajate și predate concesionarilor. Nu am văzut niciun muc de țigară pe plajă. În rest, multe umbreluțe și la ei și șezlonguri din plastic. În privința prețurilor, ne-au întrecut bulgarii. Și la produsele alimentare și la serviciile de înfrumusețare. La tarabe însă, poți să te tocmești pentru una - două leva. Lungimea plajei în Albena este de aproximativ șase kilometri, iar lățimea este de până la 150 de metri. Albena se deosebește de Mamaia și prin așezarea hotelurilor. În Mamaia hotelurile sunt așezate liniar, iar în Albena seamănă cu un ciorchine de struguri. Aproximativ 80% dintre camerele hotelurilor au vedere la mare.